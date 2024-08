Atenție, bucureșteni: De miercuri, o linie de autobuz va avea traseu... mai scurt! În plus, o stație va fi suspendată

De miercuri, traseul liniei 343 va fi modificat

”Începând de miercuri, 21.08.2024, linia 343 va funcționa pe un traseu scurtat pe Bd. Pipera, pe sensul spre „Cartier Henri Coandă”, autobuzele urmând să întoarcă la sensul giratoriu amplasat la coborârea de pe Pasajul Pipera.

Astfel, potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), autobuzele liniei 343 vor circula pe sensul către „Cartier Henri Coandă” în felul următor: „Fundeni”, Str. Piersicului, Str. Drumul Gării, Str. Iza, Șos. Fundeni, Str. Gherghiței, Autostrada A3, Șos. Fabrica de Glucoză, Calea Floreasca, Bd. Mircea Eliade, Str. Locotenent Aviator Radu Beller, Calea Dorobanți, Bd. Aviatorilor, Bd. Beijing, Str. Nicolae G. Caramfil, Șos. Pipera, Bd. Pipera, întoarcere la sensul giratoriu din intersecția Bd. Pipera/ Str. Cȃmpul Pipera, Bd. Pipera, Str. Câmpul Pipera, Bd. Mircea Veroiu, Drumul Nisipoasa, Bd. George Constantin, Bd. Iulian Mihu, Str. Eugen Barbu, Bd. Iulian Mihu, „Cartier Henri Coandă”. Sensul opus nu va fi modificat” a anunțat STB.

De asemenea, de miercuri, autobuzele liniilor 605 și N103 vor opri în stația „Barbu Văcărescu”, iar stația „Șoseaua Ștefan cel Mare” va fi suspendată

”La solicitarea călătorilor, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus ca autobuzele liniilor 605 și N103 să oprească, pe sensurile către „Aeroport Băneasa”, respectiv „Institutul Oncologic”, și în stația „Barbu Văcărescu” (comun cu linia 330), situată pe Str. Barbu Văcărescu, după intersecția cu Șos. Ștefan cel Mare. Măsura va intra în vigoare începând de miercuri, 21 august 2024 și tot de la aceeași dată stația „Șoseaua Ștefan cel Mare”, situată pe Str. Tunari, pe sensul către Str. Barbu Văcărescu, va fi suspendată” arată aceeași sursă.

Ce călători vrea Nicușor Dan în tramvaiele din București

Primarul general afirmă că este complicat să pună aer condiționat în tramvaiele pe care le avem acum, mărturisind: ”Noi țintim ca în transportul public să meargă oameni care-și permit să folosească mașina personală. Sunt oameni care au întâlniri la birou și, dacă n-au aer condiționat, nu se vor urca pentru că vor ajunge transpirați la birou, e foarte, foarte simplu”.

Edilul spune, anul trecut, că ”un oraş funcţional nu este cel în care oamenii săraci să vrea să meargă cu maşina, ci oraşul în care oamenii bogaţi să vrea să meargă cu transportul public. Ce am făcut noi a fost să avem bilete comune cu metroul. (…) Am îmbunătăţit condiţiile de transport, adică e mai curat. Suntem departe de unde trebuie să fim, dar e mai curat. Am îmbunătăţit plecările de la capăt de linie. Am îmbunătăţit mijloacele soft, cum este aplicaţia Google Maps care spune ce să schimbi ca să ajungi mai repede, inclusiv cu transportul public”.

Recent, lucrările de reabilitare a liniei 5 de tramvai din București au fost suspendate din cauza lipsei de finanțare. Mugur Ciuvică a explicat că singurul gest de revoltă împotriva autorităților abuzive a fost acțiunea constructorului care a oprit lucrările din cauza faptului că nu a fost plătit. În ciuda acestui gest, Nicușor Dan nu a fost prea afectat, iar șantierul a rămas părăsit. Citește aici mai mult

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News