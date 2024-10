Atacul Hezbollah asupra bazei Golani, ”rezultate dureroase”: peste 60 de răniți și 4 morți

Citește și: SUA intervin în Orientul Mijlociu. Un sistem THAAD va fi operat de militari americani în Israel

Herzi Halevi, șeful Statului Major al armatei israeliene, a afirmat că atacul de duminică al grupării Hezbollah cu o dronă împotriva bazei Golani, la sud de orașul Haifa, ”este dificil și a provocat rezultate dureroase”, după ce a confirmat, luni dimineață, moartea a patru soldați tineri dintre cei peste 60 de răniți, informează EFE, citat de Agerpres.

”Suntem în război, iar un atac asupra unei baze de antrenament pe frontul de acasă este dificil, iar rezultatele sunt dureroase. Îmbrățișăm familiile îndurerate, suntem alături de răniți și întărim comandanții și soldații”, a spus Halevi în timpul unei vizite pe care a făcut-o duminică seara la această bază de antrenament.

”Continuăm să fim operaționali și să ne pregătim pentru ceea ce urmează. Brigada Golani a înregistrat multe realizări în război și a înfruntat cu hotărâre situații dificile; continuă pe calea acestei moșteniri”, a mai declarat șeful Statului Major israelian.

