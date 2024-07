Atacatorul lui Donald Trump a fost identificat de FBI. Cine este Thomas Matthew Crooks

Trump poate fi văzut în videoclipuri contractându-și corpul spre dreapta, ținându-se de ureche și căzând la pământ. El a fost imediat înconjurat de agenții Secret Service, care l-au dus la mașină. Ceea ce părea a fi sânge putea fi văzut pe partea dreaptă a capului lui Trump.

Președintele Joe Biden a făcut declarații sâmbătă seara, spunând: „Nu există loc în America pentru acest tip de violență.”

Biden intenționa să petreacă weekendul în Delaware, dar sâmbătă seara Casa Albă a anunțat că se va întoarce la Washington în această seară.

FBI-ul l-a identificat pe rezidentul din Pennsylvania, în vârstă de 20 de ani, care a fost ucis după ce a încercat să-l asasineze pe Donald Trump, ca fiind Thomas Matthew Crooks.

