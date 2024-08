Armata ucraineană anunță că a lovit cel puțin 3 poduri de pontoane în Kursk cu rachete HIMARS, pe care le are în dotare și România - Video

Aceste atacuri au vizat logistica în incursiunea transfrontalieră majoră a Kievului, a declarat miercuri armata ucraineană, transmite Reuters.

Oficialii ruşi au spus faptul că forțele ucrainene au deteriorat sau distrus cel puţin trei poduri peste râul Seim de când Kievul a demarat un atac major în vestul Rusiei, pe data de 6 august, avansând până la 28-35 de kilometri în interiorul teritoriului Federației Ruse.

„Unde „dispar” podurile de pontoane ruseşti în regiunea Kursk? Operatorii … le distrug cu precizie”, au menționat Forţele de Operaţii Speciale ale Ucrainei pe Telegram.

Declaraţia a precizat că au fost utilizate sisteme de rachete HIMARS fabricate în Statele Unite. Este prima declaraţie oficială din partea Kievului, respectiv faptul că armele occidentale sunt parte din ofensiva sa fără precedent în Kursk.

Washingtonul nu a făcut niciun comentariu direct, privind folosirea armelor de fabricaţie americană în regiunea Kursk, spunând în acelaşi timp că politicile sale nu s-au schimbat şi că Ucraina se apără de atacurile Federației Ruse.

În contextul în care aliaţii au interzis Ucrainei să dea lovituri cu arme occidentale cu rază lungă de acţiune în interiorul Rusiei, aceștia au permis Kievului să le utilizeze pentru a lovi zonele de frontieră, după noua ofensivă a Rusiei în regiunea Harkov din această primăvară.

Kremlinul a catalogat faptul că utilizarea de arme fabricate în SUA în interiorul teritoriului său reprezintă o escaladare. Un clip postat de forţele speciale ucrainene arată lovituri asupra mai multor puncte de trecere cu pontoane. Cel puţin una dintre lovituri pare că a fost făcută cu muniţii cu dispersie. Reuters subliniază faptul că nu a putut verifica în mod independent declaraţia şi înregistrarea video. De asemenea, videoclipul a arătat lovituri cu drone asupra unor camioane militare şi a altor locaţii, catalogate ca fiind un depozit de muniţii şi un complex de război electronic.

Video

A video released by @SOF_UKR shows the destruction of pontoon crossings in the Kursk region. Also, the russian field ammo stockpile, an EW vehicle, and a 152 mm howitzer were damaged. pic.twitter.com/BabxKe1stw