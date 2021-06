ANM, noi atenționări de vreme severă imediată. Cod ROȘU în mai multe zone din țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis în această după-amiază noi avertizări de veme severă imediată.

Până la ora 18:00 - Cod portocaliu

Județul Cluj: Iara, Băișoara;



Se vor semnala: averse torențiale ce vor depăși 35...45 l/mp, descărcări electrice, grindină, intensificări ale vântului.

Până la ora 17:30 - COD ROȘU



Județul Prahova: Sângeru, Ceptura, Gornet-Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Lapoș, Călugăreni, Salcia, Tătaru, Jugureni;

Județul Buzău: Berca, Pătârlagele, Vernești, Merei, Pârscov, Tisău, Cislău, Calvini, Breaza, Viperești, Pănătău, Cozieni, Unguriu, Măgura, Năeni;



Se vor semnala: vijelie puternică, cu rafale de peste 90 km/h, grindină de medii și mari dimensiuni, averse torențiale care vor acumula 40 l/mp, frecvente descărcări electrice.



Avertizările și atenționările meteorologice se actualizează în funcție de durata și gravitatea fenomenelor prognozate. Informările meteorologice se emit în cazul în care fenomenele meteorologice prognozate au potențial de a deveni temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite pentru perioada respectivă.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore.

Elena Mateescu, ANM: De la începutul lunii iunie avem emise 68 de avertizări de Cod roşu

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis de la începutul lunii iunie 68 de avertizări meteorologice de Cod roşu, faţă de 51 în iunie 2019, fiind însă foarte aproape de cele 85 de avertizări emise pe parcursul lunii iunie 2020, a declarat, sâmbătă, pentru Agerpres, directorul general al ANM, Elena Mateescu, adăugând că iunie se dovedeşte a fi o lună a extremelor meteorologice.



Ea a precizat că numai pe parcursul zilei de vineri au fost emise 48 de avertizări meteorologice de tip nowcasting de vreme severă imediată, dintre care 36 de Cod roşu, care au dublat practic avertizarea meteorologică generală de Cod portocaliu şi Cod galben.



"De la 1 iunie şi până în 26 iunie avem un total de 68 de avertizări meteorologice de Cod roşu. Depăşim cele emise în luna iunie a anului 2019, 51 de avertizări, şi suntem foarte aproape de cele din luna iunie 2020, 85 de avertizări. Aşadar, este al treilea an consecutiv în care luna iunie dovedeşte că este o lună a extremelor meteorologice, o lună cu fenomene de instabilitate meteo accentuată, dar care este specifică şi prin aceste alternanţe de vreme severă, de la perioade lungi cu precipitaţii, până la perioade în care canicula a fost prezentă. În acest an, pentru prima dată, a fost emis un Cod roşu pentru ultima decadă a unei luni iunie pentru val de căldură şi disconfort termic accentuat în partea de vest a ţării. Vorbim, de asemenea, de patru zile consecutive în care am avut depăşiri ale recordurilor zilnice de temperatură, atât la nivelul maximelor cât şi minimelor. Şi ieri am înregistrat 39 de grade Celsius la Calafat, 34 la Bucureşti, 37 de grade la multe staţii din partea de vest, sud-vest a ţării. Indicele temperatură-umezeală a depăşit pragul critic de 80 de unităţi în aproape toată ţara. Nu în ultimul rând, temperatura resimţită a avut valori de 40-45 de grade Celsius în partea de vest, sud şi est a ţării", a explicat directorul general al ANM.



Potrivit sursei citate, instabilitatea atmosferică şi ploile torenţiale vor persista sâmbătă şi duminică, iar în unele zone din vestul şi sud-vestul ţării se va intensifica şi valul de căldură.