Andrei Caramitru, analiza alegerilor din SUA: E ceva nemaivăzut în istorie

Andrei Caramitru a făcut o scurtă analiză a șanselor celor doi candidați de a câștiga fotoliul de la Casa Albă, prin prisma numărului de imigranți ilegali din timpul mandatului de președinte al lui Joe Biden.

„Situația alegerilor din SUA, în 2 grafice. Probabilitatea ca Trump să câștige - 66% și crește zi de zi. De ce? Graficul 2 - numărul de imigranți ilegali. Sub Biden - au intrat vreo 7 milioane (!!!). E un ritm nemaivăzut în istorie. E bară roșie (cea albastră sunt imigranții legali). În plus - Kamala e catastrofică în interviuri și atacată de toată lumea ca are "IQ scăzut". Chiar vă rog să o urmăriți vorbind, nu știu ce credeți voi.

Mai e ceva. Ar fi cazul să nu mai citiți "sumarul" dat de canalele de propagandă și să îl ascultați direct. A avut un podcast cu Joe Rogan de 3 ore - o discuție liberă despre toate temele posibile. Va recomand ca să înțelegeți omul pe bune, nu prin filtre și propagandă (e pe YouTube, la liber, vizionat deja de vreo 10 milioane de oameni).

Mai e ceva. Mă întreb cum poți să să ai tupeul - dacă vii din Vașcăuții din Deal - să crezi că știi tu mai bine cum trebuie să voteze cetățenii celei mai puternice și bogate țări din lume, ce e mai bine pentru ei. E fascinant“, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

