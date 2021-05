Andra-Diana Migiu, numită de Florin Cîțu în funcţia de secretar de stat la MS după ce Andreea Moldovan a fost dată afară din Guvern

Decizia a fost publicată, luni, în Monitorul Oficial. Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii când acesta era condus de Vlad Voiculescu, s-a angajat la OMS şi şi-a schimbat şi numele pe Facebook (Vezi știrea aici) Andreea Moldovan a fost dată afară din Guvern pe 14 aprilie

"Este o decizie pe care trebuie să o respectăm." "Mă întorc la spital, da", a afirmat ea, întrebată dacă se va întoarce să lucreze în spital, după ce premierul Florin Cîţu a decis să o demită din postul de secretar de stat la Sănătate.

Aceasta a fost intens criticată pentru semnarea unui ordin care modifica criteriile de carantinare ale localităţilor. Ordinul a fost revocat de premierul Florin Cîţu la scurt timp după demiterea acesteia.

„Nu, nu este mai dur (n.r., Ordinul), este doar mai obiectiv, în sensul în care are niște indicatori care pot să fie cuantificabili, comparativ cu Ordinul vechi unde erau niște indicatori oarecum orientativi”, a declarat Moldovan.

„Ceea ce aș vrea să subliniez în acest Ordin este în primul rând că se referă și la zone metropolitane, un aspect important pentru că ne permite să vedem mai bine ce se întâmplă nu doar într-o localitate mică, ci într-o salvă practic de localități unde transferul între localități este important”, a continuat Moldovan. „Degeaba închidem o localitate mică, dacă este cazul să se închidă”.

Anterior, aceasta propusese şi două săptămâni de carantinare naţională pentru oprirea creşterii numărului zilnic de infectări cu coronavirus.

„Carantina sperie ca termen, însă dacă am fi fiecare dintre noi conștienți să evităm acele aglomerații care ne expun clar la un risc, în primul rând pe noi și în al doilea rând pe cei din jurul nostru, lucrurile ar putea fi mult mai ușor manageriate. Am spus și repet, cred că depinde de fiecare dintre noi ca după un an de pandemie să știm ce este bine de făcut și ce nu. Este o decizie dificilă și care ar fi cu siguranță greu acceptată, în primul rând de către populație, pentru că ne e teamă de constrângeri și de limitări și înțeleg asta. În al doilea rând, într-adevăr sunt sectoare care trebuie să funcționeze mai departe”, spunea aceasta la începutul lunii aprilie.