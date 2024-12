Ambasadorul Radu Ioanid, șocat de conversația dintre ministrul israelian Amichai Chikli și Călin Georgescu: Sunt profund rănit. Este un truc ieftin

Călin Georgescu, candidatul surpriză al primului tur al alegerilor prezidențiale din România, se află în centrul unei serii de articole în presa din Israel, în care se face referire la o discuție telefonică pe care acesta ar fi avut-o cu ministrul israelian pentru Diaspora și Combaterea Antisemitismului, Amichai Chikli.

Cu acest prilej, Călin Georgescu ar fi promis Israelului, că, a doua zi după ce va ajunge președintele României, îl va invita la București pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care are are un mandat de arestare din partea Curții Penale Internaționale (CPI). Mai mult, Georgescu ar fi promis mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.



Publicația israeliană Times of Israel a scris despre acest subiect controversat, iar ambasadorul României în Israel s-a declarat șocat de această convorbire a lui Amichai Chikli cu un ”candidat politic român care glorifică cu voce tare și cu mândrie figuri istorice care au fost direct responsabile pentru uciderea în masă a evreilor”.

„Mi se pare șocant să văd cum un ministru al Guvernului Statului Israel...”

„Sunt profund rănit și cred că domnul Chikli ne datorează scuze. Mi se pare șocant să văd cum un ministru al Guvernului Statului Israel este perceput ca sprijinind, într-un moment electoral crucial, un candidat politic român care glorifică cu voce tare și cu mândrie figuri istorice care au fost direct responsabile pentru uciderea în masă a evreilor”, a spus ambasadorul Radu Ioanid pentru The Times of Israel.

Ministrul israelian pentru Diaspora și Combaterea Antisemitismului, Amichai Chikli, a vorbit cu Călin Georgescu joia trecută și a repostat un articol care afirma faptul că prezidențiabilul i-a spus ministrului Likud faptul că îl va invita pe premierul Benjamin Netanyahu la București. În același timp, ignorând mandatele de arestare de la Curtea Penală Internațională. De asmenea, acesta a zis că va muta ambasada țării la Ierusalim și va institui o politică de toleranță zero pentru antisemitism.

„Este o insultă”

Tabăra lui Georgescu a confirmat apelul telefonic, însă a declarat că nu au discutat despre CPI. „Este o insultă. Tipul ăsta nu știe nimic despre Holocaustul din România, clar. Pentru că dacă și-ar fi făcut temele, acest lucru nu s-ar fi întâmplat”, a zis Ioanid.

Radu Ioanid este un cercetător al Holocaustului care a lucrat la Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii timp de peste trei decenii.

Ministerul israelian de Externe a refuzat să comenteze apelul telefonic sau criticile lui Ioanid. Totodată, biroul lui Chikli nu a răspuns la o solicitare de a comenta subiectul.

Ce spunea în 2022 Călin Georgescu despre Ion Antonescu

Anterior, Călin Georgescu a devenit viral cu lauda sa pentru doi fasciști care au condus România în anii 1930 și 1940. Vorbind la o emisiune de știri de maximă audiență în februarie 2022, Georgescu, un expert în sustenabilitate afiliat anterior Organizației Națiunilor Unite, a explicat de ce l-a citat pe Corneliu Zelea Codreanu drept „erou” național, spunând că Codreanu „a luptat pentru moralitatea ființei umane”.

Comentariul a atras imediat o condamnare pe scară largă, inclusiv din partea grupurilor evreiești, deoarece Codreanu a condus Mișcarea Legionară, extrem de antisemită, care a îmbrățișat o versiune extremă a naționalismului etnic și religios care a implicat crime politice și acte de terorism, până la execuția sa în anul 1938.

Doi ani mai târziu, grupul a intrat în guvernul dictatorului pro-nazist al României, Ion Antonescu, unde a rămas până în ianuarie anul următor, când a organizat un pogrom în capitala București în care au fost uciși peste 120 de evrei și au fost distruse mai multe sinagogi și întreprinderi evreiești. Pogromul a fost conceput ca o revoltă împotriva guvernului lui Antonescu, pe care Mișcarea Legionară îl considera insuficient de agresiv în desfășurarea unei campanii împotriva evreilor români.

De asemenea, Georgescu s-a referit la Antonescu, sub domnia căruia au fost uciși cel puțin 280.000 de evrei și care a fost executat în 1946 pentru crime de război, ca la un „martir”.

„Este un truc ieftin”

Ioanid a spus că Israelul nu ar trebui să fie păcălit de promisiunile lui Georgescu de a muta ambasada și de a combate antisemitismul. „Este un truc ieftin. Nu l-am auzit spunând asta înainte și nu cred, de altfel, dacă Doamne ferește va fi ales, că va putea să o facă”. El a mai spus că Chikli „pune în pericol” prietenia dintre România și Israel.

„România a arătat întotdeauna respect și prietenie Israelului și a fost alături de Israel cu fermitate după atacul Hamas din 7 octombrie”, a spus Ioanid, referindu-se la atacul grupării teroriste palestiniene de anul trecut. „Niciun oficial român nu și-a permis vreodată să se implice în chestiuni electorale interne israeliene”.

Georgescu a candidat independent după ce a părăsit partidul de extremă dreapta din România, Alianța pentru Unirea Românilor, în urma comentariilor sale controversate, dar și pe fondul acuzațiilor că l-ar fi susținut pe președintele Rusiei Vladimir Putin.

„De ce ar trebui să vorbesc cu el după ce a făcut?”

Rezultatul extraordinar al lui Georgescu, la primul tur al prezidențialelor, unde a obținut 22% din voturi, mult mai mult decât sugerau sondajele de 10%, vine în contextul unui val de succese electorale ale populiștilor de dreapta din Europa și nu numai. Ioanid a declarat că nu va lua legătura cu Chikli după apelul telefonic: „De ce ar trebui să vorbesc cu el după ce a făcut?”, scrie Times of Israel.

