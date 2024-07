„Alegem libertatea”: Trump, atacat dur în primul clip de campanie al lui Harris. Primele indicii despre cum va arăta mandatul acesteia /video

Reclama marchează o schimbare semnificativă față de campania din 2020, care se concentra pe contrastul direct dintre Harris și Trump, promovând-o pe Harris drept "anti-Trump". Acum, mesajul lui Harris este unul de unire și speranță pentru viitorul Americii.

Clipul de campanie vine într-o săptămână în care Harris a doborât toate recorduri de finanțare și a obținut rapid suficient sprijin delegat pentru a deveni nominalizata prezumtivă, cu alegerile la doar puțin peste 100 de zile distanță.

Aceasta a reușit să mobilizeze mai mulți voluntari și un număr mai consistent de donații, mai ales, de la donatori mici, decât a făcut-o Trump după ce a fost condamnat penal și împușcat în ureche. În mod paradoxal, tot ea este singura candidată care propune măsuri pentru eliminarea violenței și atacurilor armate.

Reclama începe cu imagini ale lui Harris zâmbind în spatele unui podium, pe ecran apărând cuvintele "Kamala Harris", cu steagul american pe fundal. Pe coloana sonoră se aude începutul melodiei "Freedom" a lui Beyoncé, melodie pe care Harris a folosit-o și la primul său discurs către echipa de campanie.

Naratoarea reclamei este chiar Harris, care își începe discursul cu o întrebare adresată electoratului: "În aceste alegeri ne confruntăm cu o întrebare. În ce fel de țară vrem să trăim?"

Ea continuă: "Sunt unii care cred că ar trebui să fim o țară a haosului. A fricii. A urii," spune Harris, în timp ce pe ecran apar imagini cu Donald Trump și JD Vance. "Dar noi, alegem altceva."

Vocea ei se oprește pentru a lăsa loc scandărilor mulțimii: "Kamala! Kamala! Kamala!"

Viziunea pentru Viitor

"Noi alegem libertatea," spune Harris, iar refrenul răsunător al lui Beyoncé începe cânte: "Freedom, freedom, I can’t move. Freedom cut me loose. Freedom, freedom where are you, cause I need freedom too."

Harris continuă: "Libertatea nu doar de a supraviețui, ci de a prospera. Libertatea de a fi în siguranță față de violența armată. Libertatea de a lua decizii asupra propriului corp. Alegem un viitor în care niciun copil nu trăiește în sărăcie. În care toți ne putem permite asistență medicală. În care nimeni nu este deasupra legii."

Ultima frază este însoțită de imagini de pe primele pagini ale ziarelor cu titluri precum "Vinovat", "Inculpat" și "Condamnat", făcând referire la Donald Trump. Apare și o imagine cu Stormy Daniels.

"Credem în promisiunea Americii și suntem gata să luptăm pentru ea. Pentru că atunci când luptăm, câștigăm," continuă Harris.

"Așa că, alăturați-vă nouă. Accesați la kamalaharris.com și haideți să ne apucăm de treabă," încheie ea, în timp ce Beyoncé cântă: "I’ma keep running ’cause a winner don’t quit on themselves."

Abordare Kamalei Harris

Reclama mizează pe optimism și speranță și vrea să evidențieze trecutul lui Harris ca procuror. Persoanele prezentate sunt alegători la mitinguri, acasă, la muncă sau la doctor. Printre ele se numără o femeie în halat de laborator pe care scrie "Obstetrică," subliniind poziția fermă a lui Harris privind drepturile reproductive. Aproape toț oamenii din reclamă sunt zâmbitori și țin pancarte cu numele Kamala, fluturând steagul New Progress Pride.

Reclama se încheie cu Harris purtând un costum albastru deschis și aplaudând, fără menționarea referințelor foarte mediatizate online, precum nucile de cocos sau diagrama Venn.

Înainte de lansare, Beyoncé i-a dat permisiunea lui Harris să folosească melodia "Freedom." Deși cântăreața nu a oferit o susținere explicită, permisiunea este văzută ca un sprijin tacit. Beyoncé a susținut democrații de-a lungul anilor, cântând la inaugurarea lui Obama, venind în sprijinul campaniei lui Hillary Clinton și susținând biletul Biden-Harris în 2020.

Melodia "Freedom" include versuri și de la rapperul Kendrick Lamar și fragmente dintr-un imn religios, parte a tradiției bisericii negre din SUA, și dintr-o melodie cântată de un deținut la Penitenciarul de Stat din Mississippi, în 1947.

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024

