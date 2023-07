Adevărata poveste a descoperirii Titanicului. Cum a fost găsită nava de o misiune secretă a Marinei SUA

În 1985, epava a fost găsită, în timpul unei explorări comune, de către fostul ofițer al Marinei și oceanograf Robert Ballard și oceanograful francez Jean-Louis Michel. Dar scufundarea nu a avut inițial nimic de-a face cu Titanic – a fost o misiune secretă de a găsi epavele a două submarine nucleare, USS Scorpion și USS Thresher.

Desigur, nimeni nu a știut asta până în 2008, când Ballard a dezvăluit adevărata natură a misiunii pentru National Geographic. „Marina discută în sfârșit despre asta”, a spus Ballard pentru National Geographic în 2008.

Inițial, Ballard sa întâlnit cu Marina SUA în 1982 pentru a asigura finanțare pentru un nou tip de tehnologie submersibilă care să-i permită să găsească Titanic-ul. Marina a fost de acord să finanțeze proiectul – dar numai dacă ar putea fi folosit pentru a găsi submarinele scufundate.

USS Thresher s-a scufundat în aprilie 1963, iar USS Scorpion a urmat doi ani mai târziu, în mai 1965. Acestea rămân singurele submarine nucleare pe care Marina le-a pierdut vreodată.

Marina a fost de acord că Ballard ar putea căuta Titanicul dacă mai rămâne timp în misiune după găsirea submarinelor - și după ce confirma dacă Uniunea Sovietică a jucat sau nu vreun rol în scufundarea lor.

„Nu am văzut niciun indiciu al vreunui fel de armă externă care să fi cauzat căderea navei”, a declarat pentru National Geographic Ronald Thunman, șeful adjunct al operațiunilor navale pentru războiul submarin.

Cu 12 zile rămase în misiune, Ballard a reușit să găsească Titanic-ul folosind o bănuială că nava s-a împărțit în două și a lăsat o dâră de resturi.

„Asta ne-a salvat”, a spus Ballard. „S-a dovedit a fi adevărat”, a continuat el. Potrivit lui Ballard, Marina era îngrijorată că oamenii ar putea înțelege motivul pentru care cutreierau de fapt adâncul oceanului.

„Marina nu s-a așteptat niciodată să găsesc Titanic-ul și, atunci când s-a întâmplat asta, au devenit foarte agitați din cauza publicității”, a spus Ballard. „Dar oamenii erau atât de concentrați pe legenda Titanicului încât nu au făcut niciodată legături .”, a mai spus el.

Așa că, 23 de ani mai târziu, Ballard a dezvăluit adevărul despre misiunea sa. De asemenea, a scris despre experiență în cartea sa, The Discovery of the Titanic, potrivit Sciencealert.com.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News