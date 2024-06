Actorul Tom Cruise a încercat să se urce în mașina premierului britanic Rishi Sunak - VIDEO

Tom Cruise s-a poticnit pentru scurt timp în lumea obscură a politicii britanice în această săptămână, după ce a fost văzut încercând să urce în mașina premierului britanic Rishi Sunak în plină campanie electorală generală.

Cruise a încercat din greșeală să intre în berlina lui Sunak după ce a aterizat pe heliportul londonez din Battersea, în centrul Londrei. Imaginile video au fost surprinse și postate pe rețelele de socializare.

Portiera mașinii lui Sunak nu s-a deschis, iar Cruise, râzând, este văzut apoi mergând spre vehiculul corect și cerându-și scuze cu puțin timp înainte ca Sunak și anturajul său să sosească.

Sunak, care pare să se confrunte cu o ”misiune imposibilă” în încercarea sa de a fi reales de britanici pe data de 4 iulie, ateriza luni pe heliport după o scurtă vizită de campanie în Devon, în sud-vestul Angliei, în timp ce încearcă să inverseze avansul mare în sondaje de care se bucură Partidul Laburist aflat în opoziție. Premierul a fost criticat pentru utilizarea persistentă a transportului cu elicopterul în timpul mandatului său de prim-ministru.

La rândul său, Cruise a filmat în Anglia pentru cel mai recent film al seriei ”Misiune: Imposibilă”, care urmează să fie lansat anul viitor, informează POLITICO.

Cei doi au în comun un lucru, în afară de alegerea vehiculului, statura lor. Amândoi au o înălțime de aproximativ 1,70 m, iar Sunak, în special, a fost ironizat de adversarii săi din cauza înălțimii sale.

Tom Cruise almost jumps in Rishi Sunak's car while out in Wandsworth, London pic.twitter.com/GVLbNi6gFO