Achiziţie vaccinuri. Nazare îl contrazice pe Cîţu: Am solicitat acest lucru în şedinţa de Guvern. Fără succes

"Premierul Citu incearca sa induca idea ca Romania fost 'obligata' sa comande 4.3%, 'cota parte', din totalul dozelor de vaccin comandate de Comisia Europeana si ca optiunea alternativa ar fi fost sa nu facem parte din aceast mecanism (ex: Republica Moldova, Serbia).

Nu exista o 'cota parte' obligatorie. Alternativa evidenta ar fi fost sa fim parte, dar sa comandam responsabil, respectiv in functie de nevoile reale. Dar poate premierul a vrut sa fie 'ambitios' sa arate ca epuizeaza plafonul de 4.3% încă din primul an?!…

Comisia Europeana ne-a pus la dispozitie un mecanism flexibil, in care fiecare stat membru are posibilitatea de a face comezi, in conditii bune. Mecanismul prevedea o perioada de timp clara in care comanda putea fi acceptata sau nu. Inca un amanunt, o comanda odata lansata este ferma si trebuie platita. Si nu pana in 2023, ci pana in 2022.

Cifra vehiculata de 120 de milioane vaccinuri la un cost mediu de 15 EUR/doza inseamna un cost pentru Romania 1.8 miliarde de euro. In sedinta de guvern am solicitat sa decontam din fonduri europene sumele aferente achizitionarii dozelor… fara succes, au ramas pe buget de stat. Si intre timp, premierul promite primarilor PNDL3 din surse iluzorii de de finantare.

Poate, daca nu comandam in nestire doze de vaccin ar fi fost bani si pentru comunitatile locale, dar si pentru suplimentarea altor nevoi esentiale in zona de educatie, sanatate, infrastructura. 'Comisia Europeana a negociat 4.4 miliarde de doze pana in 2023, Romaniei ii revin 4.3%, cota parte, referitor la populatia care poate fi vaccinata. Punct. Nimic mai mult, nimic mai putin, asta e ceea ce a luat Romania' - declaratia premierului la DIGI 24.

PS: Si totusi, cum justifica premierul ca datele referitoare la numarul de doze si costul lor raman in continuare secretizate?", a scris Alexandru Nazare pe Facebook.