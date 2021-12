A murit Traian Rotariu. Comunitatea sociologilor: Sfârșitul unei vieți exemplare în slujba adevărului și patriei

Profesorul universitar Septimiu Chelcea a anunțat, într-o postare pe Facebook, trecerea la cele veșnice a lui Traian Rotariu:

„Sfârșitul unei vieți exemplare: sociologul, demograful și statisticianul Traian Rotariu (12.02.1943 – 29.12.2021).

Comunitatea sociologilor din România aduce un omagiu postum celui care a fost un reper intelectual și moral, Traian Roatriu, creator de instituții și de direcții de cercetare științifică în slujba adevărului și patriei.“, a scris Septimiu Chelcea pe Facebook.

In Memoriam Traian Rotariu, profesor universitar emerit (12.02.1943 – 28.12.2021)

Colectivul Facultății de Sociologie și Asistență Socială își ia rămas bun cu profund regret și adâncă recunoștință de la domnul profesor universitar emerit Traian Rotariu, personalitate marcantă a sociologiei din România și unul dintre fondatorii Catedrei de Sociologie clujene de după 1989. Suntem alături de familia îndurerată și greu încercată în ultimii ani de boală și suferință, pe care domnul profesor le-a înfruntat cu tăria și discreția care l-au caracterizat de-a lungul vieții.

În urma sa rămâne o operă academică impresionantă dedicată cercetării științifice a socialului și o tradiție a valorizării studiului empiric riguros, a reflecției teoretice și metodologice. Manualele sale de metodologia cercetării, statistică și demografie au pregătit generații de sociologi, iar doctoranzii îndrumați și-au continuat cariera la diverse centre universitare sau institute de cercetare. Maniera sa colegială, impregnată de profesionalism, modestie intelectuală și căldură umană, a avut un rol formativ pentru colectivul Catedrei de Sociologie pe care l-a condus aproape două decenii.

Alături de munca de regenerare instituțională mai întâi ca șef al Catedrei de Sociologie și apoi ca decan al Facultății de Sociologie și Asistență Socială (2001-2007), domnul profesor Rotariu a avut o contribuție semnificativă la redactarea revistei facultății, Studia Sociologia, cât și la crearea în 2002 a Centrului de Studiere a Populației din cadrul universității noastre, rămânând directorul onorific al acestuia până în această zi.

Traseul său academic a început în 1966 cu studiul filosofiei, iar în 1968 a devenit cercetător la Laboratorul de Sociologie al Universității Babeș-Bolyai. În perioada 1974-1977 a urmat studii doctorale la Universitatea Paris V René Descartes (Sorbona), susținându-și teza de doctorat în domeniul mobilității sociale sub îndrumarea lui Raymond Boudon. A continuat munca în cadrul Laboratorului de Sociologie în 1977 ca asistent universitar, apoi din 1979 ca lector la Catedra de Filosofie. Sfârșitul anilor ’70 și apoi anii ’80 sunt marcați de numeroase cercetări sociologice realizate în colaborare cu profesorul Ioan Aluaș, focalizate pe restructurarea socială în urma industrializării și urbanizării, dar și probleme de migrație internă, mobilitate socială și schimbări ale gospodăriilor rurale. În 1990 a devenit conferențiar iar în 1994 profesor universitar – în această perioadă, alături de domnul profesor Petru Iluț, au reclădit Catedra de sociologie. A dezvoltat cursurile de Metode și tehnici de cercetare sociologică, Stratificare și mobilitate socială, Demografie, Metodologia științelor sociale și a oferit posibilitatea studiilor doctorale în sociologie la Cluj. În 2001 se înființează Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, iar domnul profesor Rotariu a fost ales pentru șase ani decanul acesteia. În 2012, după pensionare, a devenit profesor emerit al Departamentului de Sociologie, colaborând strâns cu departamentul până când starea lui de sănătate a permis.

Amintirea sa rămâne vie și opera sa intelectuală va continua să inspire și să formeze cercetarea socială din România.

Înmormântarea va fi în data de 31 decembrie, de la ora 11, în Cimitirul din Mănăștur, Cluj.

