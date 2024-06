A cui față este sculptată, de fapt, pe Statuia Libertății din SUA / foto în articol

Când Statuia Libertății a fost prezentată pentru prima dată, în 1886, a existat o mulțime de controverse cu privire la chipul său. Unii oameni au sugerat celebrități sau alte opere de artă, în timp ce alții au mers atât de departe spunând că de fapt arăta ca un bărbat, scrie pe siteul statueoflibertytour.

Există un număr semnificativ de oameni care cred că, din cauza maxilarului accentuat și a expresiei serioase, ar putea fi un el, nu o ea. Cel puțin la față.

Este adevărat că, de aproape, chipul este unul serios și hotărât. Nu zâmbește și nu pozează seducător ca multe alte statui feminine cu care ai putea fi familiarizat. În schimb, expresia ei severă și comportamentul calm al feței reprezintă călătoria lungă și dificilă către libertate.

Este greu de imaginat cum ar arăta Statuia Libertății în viața reală, dar un artist Photoshop a adus-o la viață cu puțină magie tehnică.

În ciuda altor teorii destul de neconvingătoare, pare să existe cu adevărat o singură persoană cu care Statuia Libertății seamănă cel mai mult. Deși nu a confirmat niciodată oficial, mulți oameni recunosc că există o asemănare semnificativă între Statuia Libertății și mama lui Bartholdi, Augusta Charlotte (vezi mai jos).

În comparație cu fața statuii, un portret al lui Charlotte Bartholdi este aproape identic. Ochii severi, nasul lung și maxilarul dur arată clar că ea trebuie să fi avut un anumit impact asupra sculptorului.

