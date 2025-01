50 de prizonieri de război, eliberați într-un schimb dintre Rusia și Ucraina. Negocierile au fost mediate de EAU

Citește și: Rusia ar plănui acte de sabotaj împotriva „companiilor aeriene din întreaga lume”, acuză Donald Tusk

Rusia și Ucraina au anunțat miercuri că au făcut un nou schimb de prizonieri, eliberând fiecare câte 25 de persoane, în urma negocierilor mediate de Emiratele Arabe Unite (EAU), relatează AFP și Reuters.



”În urma unui proces de negocieri, 25 de militari ruși au fost repatriați de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev. În schimb, 25 de prizonieri de război ai forțelor armate ucrainene au fost transferați în Ucraina”, a anunțat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat pe Telegram.



Potrivit armatei ruse, ”Emiratele Arabe Unite au asigurat medierea umanitară pentru întoarcerea din captivitate a militarilor ruși”, care ”se află în prezent în Belarus”, un aliat al Moscovei și vecin al Ucrainei.



”Toți militarii eliberați vor fi transportați în Federația Rusă pentru tratament și reabilitare în instituțiile medicale ale Ministerului rus al Apărării”, se arată în comunicat.



Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat schimbul de prizonieri pe rețeaua X. ”Aceștia sunt militarii și civilii noștri”, a scris președintele ucrainean. El a spus că mulți dintre prizonierii de război ucraineni au răni și boli grave și vor primi îngrijiri medicale.

Bringing our people home is what Ukraine is constantly working on, and we will not stop until we bring all of our people back.



Today, 25 more of our people are returning home to Ukraine. These are our military and civilians. Among them are the defenders of Mariupol and… pic.twitter.com/wDMeTUxYK0