ZODIACUL DIETELOR: Cum și de ce se îngrașă zodiile. Diete pentru fiecare

ZODIACUL DIETELOR

BERBEC

Nativii zodii vor ține, cu mult entuziasm, o dietă, dar dacă nu au rapid rezultatele dorite, sunt gata să renunțe. Le place să moară de foame, și periodic țin posturi drastice, dar așa vor avea un parte de periculosul efect yo-yo. Cel mai bun lucru pentru ei este să mănânce gustări, pe care în mod normal nu le mănâncă: un grapefruit și ceai verde îi vor ajuta între mesele luate la oră fixă. Pur și simplu adoră dulciurile și nu trebuie să renunțe la ele pentru a fi mai puțin nervoși, ci trebuie să se concentreze asupra dulciurilor mai sănătoase.

TAUR

Taurii au nevoie de ceva timp să se decidă că vor să facă dietă și să o aleagă pe cea mai bună. Cu toate acestea, atunci când își iau inima în dinți, sunt persistenți și, în acest fel, scad încet, dar sigur, în greutate. Este recomandat să mănânce mai multe mere și condimente mai iuți - curry și ardei iute, ceea ce le va stimula metabolismul nativ lent. Grâul și ovăzul sunt o alegere excelentă pentru micul dejun, precum și iaurtul; la Taur, dulciurile nu sunt recomandate.

GEMENI

Gemenii nu pot mânca nimic în timpul unei zile, dar sparg frigiderul în crucea nopții. Și când dau iama, nu se lasă cu una cu două, mănâncă ore în șir. Ar trebui, la fel ca Taurul, să se forțeze să mănânce gustări și ar trebui să înlocuiască acea cafea de care sunt dependenți cu ceaiul verde sau negru în tipul zilei. Este foarte important să mănânce legume tocate – ca să le mănânce încet și să se sature.

RAC

Racii de obicei sunt mari bucătari, le place să gătească și să mănânce, mai și gustă des în timp ce fac mâncare. De asta, pentru ei o dietă este un lucru greu de ținut. Sunt predispuși să dea iama în fast food, care ar trebui excluse din dieta zilnică. Sunt predispuși la deficiențe cronice de vitamine (C, A, B, etc.), pentru care ar trebui să se compună cu fructe proaspete - în special cu mere, mandarine, lămâi și portocale. Un plus e că nu le place pâinea albă. Le place să stea în casă, dar ar trebui să stea un pic la soare, nu atât cât să se facă roși ca racul, ci doar suficient cât să aibă vitamina D de care au nevoie, pentru că sunt la risc de deficiență cronică de această vitamină. Dacă se ambiționează și rezistă la primele 3-4 zile de dietă, pot să o țină, dar dacă scapă hățurile fie și un pic se vor îngrășa, nu vor slăbi. Și asta li se întâmplă mai ales în perioadele de stres, când mâncarea pentru ei e un refugiu și o consolare, așa că nu ar trebui să se apuce de dietă dacă sunt stresați.

LEU

Leul iubește alimentele și băuturile fine și scumpe, așa că rareori are probleme cu greutatea, pentru că știe teoretic să se controleze. Evident, la toate zodiile există excepții care confirmă regula. De regulă, orgolioșii Lei care vor să arate perfect nu se vor complace cu kilogramele acumulate în plus. Sunt unul dintre semnele cu un metabolism bun, așa că pentru ei este suficient să stimuleze digestia sau să introducă în programul zilnic o activitate fizică. Ca să-și taie pofta de mâncare ei pot să mănânce la gustări cantități mici de nuci și alune, nesărate și neprăjite.

