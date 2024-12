Zodia care trebuie să își aleagă cu atenție ”luptele”. Daniela Simulescu: Să faci un pas în spate

”Ultimele zile din an, cât și primele zile din 2025 ne arată o lecție foarte importantă: Să avem grijă ce bătălii ne alegem. Trebuie să fim mult mai selectivi cu luptele în care ne implicăm. Să nu uitați că Marte este în continuare retrograd, se apropie de opoziția cu Pluto.

Vă recomand tuturor, și eu fac în ultimele zile și am observat și la alții în jurul meu, fiecare dintre noi se gândește unde are rost să se implice, unde nu are rost să se implice. Pentru că dacă am putea să schimbăm cu adevărat, ar fi perfect.

Dar cred că cel mai bine este să schimbăm acolo, în porțiunea noastră”, a afirmat Daniela Simulescu, astrologul DCNews și redactor-șef Astrosens, în prezentarea horoscopului pentru săptămâna 30 decembrie 2024 - 5 ianuarie 2025.

Berbec și cei cu ascendent în Berbec

”Opoziția dintre Marte, guvernatorul tău, care este retrograd în casa a V-a, și Pluto din Vărsător, care este în casa a XI-a, s-ar putea să îți aducă adevărate lupte de putere cu apropiații sau cu anumiți cunoscuți.

Pe unii vrei să îi mai lași în viața ta, pe unii nu vrei să îi mai lași. Cumva, ceva din interiorul tău îți spune că ar trebui să fii mai selectiv și că ar trebui să lupți mai mult pentru tine, nu și pentru ceilalți.

Sfatul de a ne alege luptele în care să ne implicăm ți se adresează în primul rând ție.

După care intrarea lui Venus în casa a XII-a îți cere ca pe la finalul săptămânii să faci un pas în spate, să fii mai împăciuitor, mai ales în zona amoroasă, să nu lași ego-ul să te stăpânească și să faci reproșuri persoanei iubite, reproșuri care nu își au rostul și pe care să le regreți pe urmă.

Aș putea spune că prima parte a săptămânii, pentru tine, este mai inflamată, însă în a doua parte a săptămânii reușești să te așezi, să te mai liniștești, să își vezi de viață și să te recuperezi după sărbători”, a mai spus Daniela Simulescu.

