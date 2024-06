Zelenski, probleme cu delegația Chinei la conferința de la Singapore

„Suntem convinși că lumea noastră vrea să fie unită și să fie capabilă să acționeze în deplină armonie”, a spus Zelenski.

Ulterior, el a declarat într-o conferință de presă că nu a putut să se întâlnească cu delegația chineză la conferință și a fost dezamăgit de faptul că Beijingul nu va participa la summit.

„China, din păcate... lucrează pentru ca țările să nu vină la summitul pentru pace”, a spus el.

Într-un discurs adresat delegaților duminică, ministrul chinez al apărării Dong Jun a spus că țara sa a avut grijă să nu sprijine nici Rusia, nici Ucraina.

„Cu privire la criza din Ucraina, China a promovat negocierile de pace cu o atitudine responsabilă”, a spus Dong. „Nu am furnizat niciodată arme niciunei părți din conflict. Am impus controale stricte asupra exporturilor de articole cu dublă utilizare și nu am făcut niciodată nimic pentru a înteți flăcările. Suntem ferm de partea păcii și a dialogului”.

Zelenski a mulțumit țărilor care au sprijinit Ucraina și a nominalizat SUA, Germania și Țările de Jos, pentru asistența militară acordată, în special pentru sistemele de apărare aeriană.

Ucraina vrea mai mult

Mai târziu, el a punctat că, deși este recunoscător SUA pentru că i-au permis Kievului să folosească sistemele de rachete de artilerie de înaltă mobilitate (HIMARS) furnizate de SUA pentru a lovi peste granița rusă în regiunea Harkov, nu a fost suficient.

Președintele Ucrainei a mai spus că Rusia folosește multe aerodromuri pentru a lansa atacuri asupra țării sale „știind că Ucraina nu va răspunde pentru că nu are sistemele necesare și nici autorizații din partea țărilor occidentale”.

Zelenski și ministrul său al Apărării, Rustem Umerov, au purtat discuții cu secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, timp de mai bine de o oră duminică, în marja conferinței, înaintea discursului său.

Austin l-a informat pe Zelenski cu privire la asistența militară oferită de Washington Kievului și „a reafirmat angajamentul SUA de a menține sprijinul puternic”, a spus un oficial de la Pentagon.

„Cei doi lideri s-au angajat să consolideze în continuare parteneriatul strategic de apărare dintre Statele Unite și Ucraina”, a mai spus oficialul Pentagonului.

Pe platforma de socializare X, Zelenski a spus că s-a întâlnit și cu președintele ales al Indoneziei, Prabowo Subianto și cu președintele Timor-Leste, Jose Ramos-Horta.

El a spus că Ramos-Horta a acceptat să participe la summitul pentru pace, programat pentru mijlocul lunii iunie în Elveția. La Dialogul Shangri-La de anul trecut, Prabowo propusese un plan indonezian pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

