Viktor Orban, apel la ”o nouă strategie europeană” privind susținerea Ucrainei după victoria lui Trump

Citește și: Primele reacții ale liderilor mondiali cu privire la victoria lui Donald Trump

Viktor Orban, premierul Ungariei, a făcut miercuri apel la o nouă strategie a Uniunii Europene cu privire la Ucraina în urma victoriei lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA, relatează DPA.



Astfel, dat fiind că Trump ar putea întrerupe ajutorul SUA acordat Kievului pentru a se apăra de Rusia, apare întrebarea dacă Europa va fi capabilă să-și asume singură sprijinul financiar și militar pentru Ucraina, a declarat Orban la un summit al țărilor vorbitoare de limbă turcă în capitala kârgâză Bișkek.



”Există îndoieli serioase în acest sens, astfel încât este nevoie de o nouă strategie europeană”, a declarat Orban, potrivit agenției de presă ungare de stat MTI.



Un summit informal al UE este preconizat pentru vineri la Budapesta, după o reuniune, joi, a Comunității Politice Europene (CPE). Rezultatul alegerilor din SUA și implicațiile acestuia vor fi probabil printre subiectele dominante. Ungaria deține în prezent președinția prin rotație a UE pentru o durată de șase luni.

Victoria lui Trump, calificată de Orban ca ”strălucită”

Într-o înregistrare video pe Facebook, Viktor Orban a calificat victoria lui Donald Trump drept ”strălucită” și a spus că aceasta va ”aduce speranță de pace în lume”.



Reamintim că prim-ministrul Ungariei menține o relație bună atât cu Donald Trump, președintele nou ales, cât și cu liderul rus Vladimir Putin, vizat de un mandat de arestare din partea Curții Penale Internaționale pentru suspiciuni de ”deportare ilegală de copii ucraineni” în Rusia.



În cadrul UE, premireul Orban este consider un ”outsider” din cauza poziției sale proruse și a subminării democrației și a statului de drept în propria sa țară.



El susține fără prea multă convingere sancțiunile UE împotriva Moscovei și a amenințat cu veto în mod repetat rezoluțiile cu sancțiuni ale blocului comunitar împotriva Rusiei.



În plus, Orban este un adversar ferm al livrărilor de arme către Ucraina, fără de care această țară ar fi lipsită de apărare în fața agresiunii Rusiei.



Într-un cuvânt, Viktor Orban se prezintă ca un ”om al păcii”, notează DPA. În opinia experților, un plan de pace luat în considerare de Orban ar fi în întregime pe placul lui Putin și ar însemna capitularea Ucrainei.



În cadrul Organizației Statelor Turcice (Consiliu Turcic), Ungaria are statut de observator. Deși maghiara nu este o limbă turcică, Viktor Orban caută legături strânse cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care domină această organizație, și cu autocrațiile din Asia Centrală, care fac parte din aceasta, comentează agenția de presă citată, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News