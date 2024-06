Viktor Orbán a anunțat că Ungaria îl susține pe Mark Rutte la șefia NATO

Viktor Orbán, premierul Ungariei, a anunțat, într-un mesaj postat pe X, că țara sa îl susține pe Mark Rutte pentru funcția de secretar general al Alianței Nord-Atlantice.

„În urma recentelor alegeri europene, unde maghiarii au votat în număr mare în favoarea păcii, am ajuns la un acord important cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg.

Am convenit că maghiarii nu vor lua parte la activitățile NATO în Ucraina și că nu vor fi folosite fonduri maghiare pentru a-i sprijini (n.r. pe ucraineni).

Următorul nostru pas în această săptămână a fost să ne asigurăm că acest acord poate rezista testului timpului. După întâlnirea de ieri de la Bruxelles, premierul Mark Rutte a confirmat că sprijină pe deplin acest acord și că va continua să facă acest lucru, dacă va deveni următorul secretar general al NATO.

Având în vedere angajamentul său, Ungaria este pregătită să susțină candidatura premierului Rutte la funcția de secretar general al NATO.

De asemenea, m-a asigurat că scopul său în calitate de secretar general al NATO va fi să trateze toți aliații cu același nivel de înțelegere și respect“, a scris, pe X, Viktor Orbán.

Following the recent European elections, where Hungarians voted in huge numbers in favour of #peace, we reached an important agreement with #NATO Secretary General @jensstoltenberg . We agreed that no Hungarian personnel will take part in the activities of NATO in Ukraine and no… pic.twitter.com/Cliu4rZGCE