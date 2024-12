Ursula von der Leyen, mesaj pentru România, la 35 de ani de la revoluția din 1989

Preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a transmis duminică pe reţeaua X un mesaj cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la revoluţia română.



"În urmă cu 35 de ani, românii s-au ridicat pentru dreptul de a-şi alege propriul destin. Mulţi şi-au dat viaţa pentru ca copiii lor să poată fi liberi şi să trăiască în democraţie", a scris pe X preşedintele CE.



Ursula von der Leyen şi-a încheiat mesajul menţionând că "astăzi, România şi Europa îşi amintesc de sacrificiul lor".

35 years ago, Romanians stood up for the right to choose their own destiny.



Many gave their lives so that their children could be free and live in democracy.



Today, Romania and Europe remember their sacrifice. pic.twitter.com/YB7Q0h6cG9