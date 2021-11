Unde s-au dat bani mai mulți la rectificarea bugetară. Câciu: Îmi pare foarte rău că a trebuit să iau fonduri de la Transporturi

Într-o declarație de presă, noul ministrul al Finanțelor, Adrian Câciu, a evidențiat fondurile alocate pentru sectoarele aflate în situații de criză în România.

”Am prevăzut bani la Ministerul Sănătății, foarte important. Banii de la Ministerul Sănătății sunt atât pentru salarii restante, dar mai ales pentru plata cheltuielilor sanitare, pentru deconturile întârziate, pentru tot ce înseamnă programele naționale de sănătate, până la final de ani sunt asigurați.

Am prevăzut bani și pentru schema de ajutor, de sprijin de la Ministerul Energiei, pentru care au existat o serie de confuzii în ultimele zile. La acel minister nu a existat, de fapt, filă bugetară, pentru că schema de sprijin, compensația la factură, discount-ul și schema pentru IMM-uri au venit după rectificarea întâi și atunci ele nu aveau deschisă o linie bugetară, trebuia să vin cu rectificarea. Evident, nu aveai cum să tai bani din ceva care nu există. Practic nu erau bani și nu exista linia bugetară. Am înființat această linie bugetară și am acordat sumele care se pot deconta efectiv până la finalul anului.

De asemenea, la partea de Minister al Muncii, am alocat, dincolo de partea de transferuri pentru pensii, tot ce înseamnă finanțarea pentru consumatorul vulnerabil și celelalte legi care necesitau finanțare, legi care au apărut adoptate după rectificarea întâi. Îmi pare foarte rău de faptul că a trebuit să iau fonduri de la Ministerul Transporturilor, de la ministere care au avut proiecte, chiar de la Ministerul Agriculturii. Am constatat că am avut o execuție foarte slabă acolo, undeva la 50% în luna noiembrie. Din punctul meu de vedere, acest lucru este tragic. În luna noiembrie nu poți să vii cu o execuție de 50%. Anul viitor am vrea să facem bugetul pe niște proiecții corecte, nu doar proiecții care să fie bune de dat presei, după care să ne trezim la final de an că luăm banii pentru care, până la urmă, țara asta se împrumută”, a declarat într-un briefing de presă noul Ministru al Finanțelor, Adrian Câciu.

