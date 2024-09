Una dintre victimele masacrului dintr-un liceu din Georgia (SUA) ar fi româncă — surse

În jurul orei 14:00, poliția a fost alertată despre un atac în desfășurare la liceul din mica comunitate Winder, situată la aproximativ o oră de Atlanta. Conform imaginilor surprinse la fața locului, mai multe ambulanțe și un număr semnificativ de forțe de ordine au ajuns rapid la școală. Un elicopter medical a fost observat transportând unul dintre răniți către un spital din apropiere.

Police have identified the suspect in the Apalachee High School in Winder, Georgia #SchoolShooting as 14-year-old Colt Gray

Video of the gun used in the Apalachee High School shooting



Before you call for gun bans, remember, it's already iIIegal for minors to own guns.