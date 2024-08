Un ostatic a fost salvat din Fâșia Gaza, anunță IDF

Armata israeliană (IDF) a anunțat salvarea unui ostatic israelian în timpul unei ”operațiuni complexe” în sudul Fâșiei Gaza, la mai bine de 10 luni după ce bărbatul a fost răpit de militanți Hamas în timpul atacului din 7 octombrie asupra teritoriului israelian, relatează Reuters și AFP, scrie Agerpres.



Potrivit sursei menționate, ”Armata și Shin Bet”, serviciul israelian de securitate internă, ”l-au salvat pe ostaticul Kaid Farhan Alkadi, în vârstă de 52 de ani, originar din Rahat”, un oraș beduin din deșertul Negev, ”care a fost răpit de organizația teroristă Hamas și dus în Fâșia Gaza pe 7 octombrie”, a afirmat armata într-un comunicat.

Today, the IDF and ISA rescued the hostage Qaid Farhan Alkadi, aged 52, from Rahat, who was abducted by the Hamas terrorist organization into Gaza on October 7.



