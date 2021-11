Un nou conflict militar între Rusia și Ucraina? Răzvan Munteanu, analiză asupra tensiunilor din Est | Pe Plan Extern

Invitatul acestei ediții este profesorul Răzvan Munteanu, expert în relații internaționale și președintele think tank-ului Chamber of Excellence in International Affairs (CEIA).

Emisiunea „Pe Plan Extern” e difuzată săptămânal, în ziua de vineri, începând cu ora 11:00.

În cadrul acestei ediții expertul Răzvan Munteanu va discuta despre tensiunile din jurul Ucrainei unde Occidentul are îngrijorări cu privire la faptul că Federația Rusă plănuiește o nouă invazie asupra teritoriului ucrainean. Va fi discutată și criza de la granița Poloniei, unde Belarusul folosește migranții ca armă împotriva Uniunii Europene.

Amintim că în aceste zile Kirilo Budanov, şeful Direcției Principale de Informații (GUR) din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării, a declarat că Rusia are peste 92.000 de soldaţi desfăşuraţi în jurul graniţelor Ucrainei şi se pregăteşte pentru un atac până la sfârşitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie.

Emisiunea difuzată de DC News TV, în care invitat este Răzvan Munteanu, poate fi urmărită în direct, vineri, 26 noiembrie, 2021, începând cu ora 11:00.

Analiza va fi difuzată pe DC News TV, pe pagina de Facebook DC News, dar și direct pe site, pe www.DCNews.ro.

Războiul din Ucraina. Rusia neagă implicarea în conflict, deși există dovezi de necontestat

Estul Ucrainei este din 2014 scena unui război cu separatiştii proruşi, război care a făcut până acum peste 13.000 de morţi şi a determinat aproape 1.5 milioane de oameni să ia calea refugiului.

Deși există numeroase dovezi cu privire la implicarea Rusiei în războiul din Ucraina, nu doar financiar, cât și inclusiv militar, Kremlinul neagă acest lucru.