Un lider al Black Lives Matter vrea să voteze pentru Trump: Am fost orbește loiali Partidului Democrat, fără motiv

Un activist Black Lives Matter a criticat-o în ziua alegerilor din SUA pe vicepreședinta Kamala Harris și a spus că intenționează să voteze pentru fostul președinte Trump, potrivit Fox News.

„Kamala Harris ar folosi orice în avantajul ei. Cu siguranță nu aș sprijini-o pe Kamala Harris. Dacă s-ar apropia vreodată de putere, ar fi un dezastru pentru această țară”, a declarat cofondatorul Black Lives Matter [BLM] Rhode Island Mark Fisher într-un interviu pentru The New York Post.

Fisher a explicat că, din punct de vedere istoric, Partidul Democrat a fost partidul pe care oamenii de culoare l-au votat în mod covârșitor, dar niciodată „nu au primit nimic în schimb”.

El a citat, de asemenea, sărăcia „abisală” și criminalitatea și un sistem de învățământ „defectuos” în comunitățile de culoare.

„Democratul” a votat pentru președintele Biden în 2020, o decizie pe care o „regretă”.

„De atât de mult timp, am fost orbește loiali Partidului Democrat – fără motiv”, a declarat Fisher pentru The New York Post.

„Nu ne-au dat niciun motiv să avem o asemenea loialitate – să menținem o astfel de loialitate – față de ei”, a adăugat el.

Fisher l-a susținut pentru prima dată pe Donald Trump la președinție în noiembrie 2023 și a spus apoi Fox News că „Partidul Democrat nu este pentru noi”.

Organizația națională BLM și BLM Rhode Island PAC s-au distanțat de Fisher, catalogându-l drept activist „impostor” și numind părerea lui drept „o cascadorie publicitară”.

Fisher a clarificat că el este co-fondatorul Black Lives Matter Rhode Island, o organizație separată de BLM Rhode Island PAC.

Mai mult, organizația națională BLM și BLM Rhode Island PAC au clarificat că nu îl susțin pe Trump.

Fisher conduce în prezent o organizație din Maryland numită „BLM INCORPORATED”.

Potrivit site-ului BLM INCORPORATED, organizația caută să creeze oportunități de „educație antreprenorială” și „împuternicire financiară” în comunitatea de culoare.

Ei au lansat recent o bibliotecă Black Legacy & Resource și Business & Innovation Center în Maryland, un efort pe care l-au numit „Black Lives Matter educational centerpiece”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News