Turcan, GAFĂ VIRALĂ: ”La mulți ani, Samuel von Brukenthal!”/ UPDATE: Cum explică ministrul. Atac la PSD după valul de reacții

UPDATE: Ministrul Raluca Turcan a reacționat la valul de replici ironice:

”Sunt nevoita sa fac câteva precizări acum, cu întârziere, pentru ca am fost blocata intr-o întâlnire la Constanta timp de mai multe ore. Nu mi-am putut imagina interpretările de pe pagina de Facebook. Acesta este mesajul meu pentru oamenii de buna credință care vor sa îl citească.

Așadar,



Spunem “La Multi Ani, Mihai Eminescu” in fiecare an de 15 ianuarie.

Suntem mândri de moștenirea lăsată noua tuturor prin geniul creator al lui Mihai Eminescu, poetul nepereche al neamului romanesc.

Prin acel “La Multi Ani” de 15 ianuarie marcam in fiecare an ziua de naștere a marelui poet.

Similar, astăzi 26 iulie 2021 marcam 300 de ani de la nașterea baronului Samuel von Brukenthal. La nivel local, moștenirea culturală lăsată de Samuel von Brukenthal va dăinui si ea reprezintă si va continua sa reprezinte un motiv de mândrie pentru Sibiu, pentru sibieni si pentru toti oamenii educați din Romania.

Samuel von Brukenthal este, așadar, aniversat in fiecare an la Sibiu, pe 26 iulie.

Pentru cei care vor sa îl descopere pe Samuel von Brukenthal, merita început la muzeul cu același nume. Imaginat chiar de Samuel von Brukenthal, muzeul se afla in Piața Mare si va fi deschis de miercuri, de la 9.00.

PS: cat despre baronii PSD cu 4 clase si doctorate furate si care acum simt din nou nevoia sa se dea deștepți, sa nu se panicheze, ca vor avea si ei muzeul lor: MUZEUL JILAVA!

Lor, “La Multi Ani” cu executare!”. ,

Gafa virală

”Astăzi istoria consemnează nașterea baronului Samuel von Brukenthal. Un sibian care zi de zi ne este exemplu. Un om înaintea vremurilor sale, un adevărat om al Luminilor, baronul Brukenthal ne-a lăsat o moștenire impresionantă. A lăsat Sibiului, a lăsat României, a lăsat Europei. Brukenthal, revenit de la Viena, a deschis unul dintre primele muzee ale lumii, a lăsat o impresionantă colecție de artă și o bibliotecă monumentală. Tot el ne-a dat lecția cultivării mediului intelectual. El a creat o adevărată oază culturală în Sibiul finalului de secol XVIII. Samuel von Brukenthal este o bornă pentru cultura și societatea României.

La mulți ani Samuel von Brukenthal!!!” este mesajul ministrului Raluca Turcan, care a devenit rapid viral.

Contactată de DCNews, ministrul Raluca Turcan nu a fost disponibilă pentru o reacție față de eroarea sa devenită virală. Partea ”La mulți ani Samuel von Brukenthal!!!” a fost ștearsă ulterior, dar a generat multe reacții.

Reacții în cascadă

Reacțiile internauților, la postarea ministrului Raluca Turcan continuă să curgă:

- Nici "casă de piatră" n-ar strica să-i uraţi, cred.

- Măcar dumneavoastră si cei din coaliția PNL + USR plus știți care e formula pentru aria cercului.

- Vai de tine! Vai de noi!

- Până la urmă, i-a zis cineva că omul e dus de mult?

- Da’ la botezul dânsului ați participat?

- La mulți ani, sănătoși!

- Aceste cuvinte ne doare.

- Poți șterge da nu poți ascunde.

- Să-l țineți de mână când suflă în lumânări!

Ministrul Raluca Turcan a gafat de mai multe ori de când se află în Guvern. Recent, a spus că se vor pensiona 1,8 milioane de decreţei în plus, pentru că a fost un ”boom economic”: ”Constatând că deficitul la bugetul de asigurări sociale este de 16 miliarde, că presiunea pe bugetul de anul viitor este de aproximativ 40 şi ceva de miliarde, că această presiune este în creştere, că urmează în perioada următoare să se pensioneze aproximativ 1,8 milioane de decreţei în plus, pentru că a fost boom-ul economic, am reuşit să obţinem un angajament al coaliţiei de guvernare, în care să ne asumăm reforma sistemului public de pensii”.