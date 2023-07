Trupa Feelings, fără secrete, la Oracolul Vedetelor/ VIDEO

Vineri, de la ora 19:00, avem o nouă ediție a emisiunii „Oracolul Vedetelor”, la DC News și Spectacola, iar Trupa Feelings pășește în platoul nostru.

Cei opt membrii sunt originari din Bacău, alcătuind trupa Feelings încă din anul 2002. Sunt cunoscuți după celelalte single-uri “Hello” și “Stai în Drum”, după colaborarea cu Nicole Cherry la “Împreună de Crăciun”, dar și după spectaculoasele show-uri live din cadrul evenimentelor private ori publice. Băieții din Feelings se mândresc și cu acțiunile caritabile frecvente pe care le fac prin prisma concertelor unde au participat și artiști ca Lora, Connect-R, 3 Sud Est, Provincialii, Ionuț Galani și mulți alții.

Trupa Feelings este compusă din: Răzvan Răducă (voce), Paul Bonghez (chitară), Claudiu Farcaș (saxofon), Lorin Ciobică (clape, voce), Dan Asofiei (tobe), Cătălin Răuță (clape, voce), Răzvan Iftode (bass) și MC Paolo. Și asta nu e tot. În total, Trupa Feelings este formată din 14 persoane.

Trupa Feelings, fără secrete, la Oracolul Vedetelor

Răzvan Răducă și Cătălin Răuță, doi dintre membrii Trupei Feelings, ne-au povestit despre cel mai recent proiect al lor, dar și despre istoria band-ului din care fac parte.

„Trupa Feelings a apărut în momentul în care noi ne-am mutat în aceeași bancă , la 14, 15 ani, în clasa a 9-a, la liceu, așa ne-am cunoscut. Asta se întâmpla în 2002, când am avut și primul eveniment, pe 1 ianuarie, într-un garaj, la o aniversare. Primim foarte des întrebarea legată de câți membrii are Trupa Feelings. Noi nu considerăm că avem un band sau o echipă. Noi considerăm că avem o familie. Asta înseamnă că atunci când te consideri familie, chiar și cel care cară echipamentul și cel de pe scenă este un membru mai mic sau mai mare, dar este integrat acolo. Și un alt lucru care contează atunci când te consideri o familie este că te și interesează ce probleme are acasă, te interesează dacă are o stare bună, îl asculți, te gândești cum să-l scoți dintr-o stare proastă, la un moment dat te va asculta și el și, cumva, se strâng niște legături peste un business, peste o afacere, peste o relație strict profesională. Noi suntem minim 14 persoane, uneori chiar 16. Aici este inclus și staff-ul, regia tehnică. Dacă este să o luăm artistic, pe scenă suntem opt persoane.”, ne-au spus băieții de la Trupa Feelings.

Nu ratați „Oracolul Vedetelor” de vineri, 14 iulie, de la ora 19:00. Emisiunea va fi transmisă simultan pe canalele de Youtube și paginile de Facebook DC News, Spectacola, dar și pe DC News TV.

