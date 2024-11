Trump vs. Harris. Andreea Sava a făcut radiografia alegerilor din SUA din 2024

CITEȘTE ȘI - Care sunt statele „swing“ și de ce sunt atât de importante pentru alegerile din SUA

Bătălia dintre Donad Trump și Kamala Harris se dă în așa numitele state swing, state ce și-au schimbat opțiunea politică la ultimele scrutine electorale de peste ocean. Cele șapte state swing la acest ciclu electoral din SUA sunt: Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Georgia, Carolina de Nord și Pennsylvania. Cumulat, cele șapte state însumează 93 de electori.

Donald Trump ar avea nevoie de 51 de electori dintre cei 93 pentru a câștiga, în timp ce Kamala Harris ar avea nevoie doar de 44. O atenție deosebită este însă pe statul Pennsylvania, care are 19 electori. În 2016, acest stat i-a fost favorabil lui Donald Trump, însă patru ani mai târziu a votat în favoarea lui Joe Biden.

Jurnalista Andreea Sava: Niciodată America nu a fost atât de divizată

Redacția DC News a contactat-o pe Andreea Sava, jurnalistă Antena 3 CNN, pentru a-i cere un punct de vedere privitor la alegerile din SUA și candidatul care, în opinia sa, are șanse să ajungă la Casa Albă.

„Sincer, situația mi se pare mult prea strânsă pentru a mă putea pronunța. Este pentru prima dată când nici marile posturi din SUA nu se aventurează. Vom vedea ce se întâmplă în Pennsylvania, mai ales. Poate niciodată America nu a fost atât de divizată“, a spus, în exclusivitate pentru DC News, Andreea Sava, jurnalistă Antena 3 CNN.

Punctul de vedere al Andreei Sava întărește ideea că lupta dintre cei doi contracandidați este extrem de strânsă și se va da până în momentul în care va fi numărat și ultimul buletin de vot.

Primele centre de vot din Statele Unite s-au deschis marţi, la ora locală 05:00 (10:00 GMT), pentru o zi electorală istorică în care ţara va alege între vicepreşedintele şi candidata democrată, Kamala Harris, şi fostul preşedinte şi candidat republican Donald Trump (2017-2021), au informat EFE și Agerpres.

Primii care au putut merge la vot au fost locuitorii din Vermont (nord-est), unde centrele de vot se deschid între orele 05:00 ora locală (10:00 GMT) şi 10:00 (15:00 GMT).



La ora locală 6:00 a.m. (11:00 GMT), s-au deschis secţiile de votare din alte şase state (Connecticut, Kentucky, Maine, New Jersey, New York şi Virginia), urmate o jumătate de oră mai târziu de Ohio, Virginia de Vest şi Carolina de Nord, ultimul fiind considerat un stat decisiv în cursa pentru Casa Albă.



Orele de deschidere a centrelor de vot variază considerabil, deoarece cele 50 de state americane şi Districtul Columbia se întind pe şase fusuri orare diferite, iar fiecare stat are propria lege electorală cu ore specifice de deschidere şi închidere, aminteşte EFE.

