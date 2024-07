Trump vs. Biden. Procentele care estimează rezultatul alegerilor din SUA

Șansele fostului președinte Donald Trump de a reveni la Casa Albă sunt pe o traiectorie ascendentă, iar șansele președintelui Biden de a fi reales sunt în cădere liberă, în timp ce prezumtivul candidat al Partidului Democrat se confruntă cu o examinare tot mai atentă a capacității sale de a exercita funcția de comandant suprem pentru un nou mandat.

Începând de luni, modelul de predicție al The Economist arăta că Trump are aproximativ 74% de a câștiga colegiul electoral în 2024, în timp ce Biden are 26%.

Președintele în sistemul american nu este ales prin vot direct. Fiecare stat își desemnează electorii în funcție de rezultatele votului local, iar acești electori votează apoi pentru unul dintre candidați în cadrul colegiului electoral. Fiecare elector reprezintă un vot electoral.

Modelul prezice că Trump va obține 310 voturi electorale din cele 270 necesare pentru a câștiga, față de 228 pentru Biden. Când cei doi candidați s-au confruntat pentru prima dată în 2020, Biden a câștigat președinția cu 306 voturi electorale față de 232 ale lui Trump.

În timp ce șansele lui Trump au crescut cu trei puncte, iar cele ale lui Biden au scăzut cu aceeași valoare de la prestația dezastruoasă din dezbaterea care a avut loc pe 27 iunie, Trump a deținut luni întregi un avans important în estimări. Modelul arată însă că, la începutul lunii iunie, șansele lui Trump au început să crească constant, în timp ce cele ale lui Biden au scăzut.

Trump, învingător pe piețele de pariuri

Trump îl devansează pe Biden și pe piețele de pariuri, în timp ce democratul se confruntă cu apeluri din ce în ce mai numeroase din interiorul propriului partid de a se retrage din cursă și de a permite unui alt candidat să intre în cursă.

Prognoza de marți a pieței de predicții Polymarket privind alegerile prezidențiale din 2024 a arătat că Trump are 63% șanse de a câștiga cursa, în timp ce șansele lui Biden sunt de 19%. În ziua dezbaterii, traderii de pe platformă au estimat șansele lui Biden de a câștiga alegerile la 33%.

Între timp, sondajele recente arată că Trump se apropie și mai mult de Biden după dezbatere.

Un sondaj al Wall Street Journal realizat între 29 iunie și 2 iulie a arătat că Trump l-ar învinge pe Biden cu 48% la 42% într-o confruntare directă, cel mai mare avans din sondajele sursei citate anterior de la sfârșitul anului 2021 și în creștere de la un avans de două puncte în februarie.

În sondajul realizat pe 1500 de alegători înregistrați, 80% dintre aceștia, inclusiv 76% dintre democrați, au declarat că Biden este prea bătrân pentru a candida pentru un al doilea mandat, conform foxbusiness.

