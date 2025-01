Trump revendică succesul armistițiului din Gaza: „Am realizat atâtea lucruri”. Biden: „E o glumă, nu?” /video

Citește și: Viktor Orban nu va participa la învestirea lui Trump: Relația apropiată dintre cei doi lideri, umbrită priorități interne

La o conferință de presă desfășurată la Washington, Joe Biden a declarat că negocierile pentru armistițiu, care au avut loc la Doha, au fost rezultatul unui efort comun între echipele sale și cele ale lui Donald Trump. „Echipa mea și echipa președintelui-ales au acționat ca «o echipă» și au avut aceleași mesaje la negocieri”, a spus Biden.

Cu toate acestea, la finalul conferinței, în momentul întrebărilor din partea presei, președintele a fost provocat să clarifice cine ar trebui să-și aroge meritele pentru acord. Răspunsul său a fost tranșant: „E o glumă, nu?”, după care a părăsit scena.

Reporter asks about who get credit for this, "you or Trump?"



President Biden: "Is that a joke?" pic.twitter.com/7u6AMuNhMG