Trump îl grațiază pe fondatorul uneia dintre „cele mai sofisticate piețe criminale de pe internet”. Cei care l-au condamnat, niște „gunoaie”

Trump a făcut anunțul pe platforma sa, Truth Social, explicând că decizia a fost luată atât în onoarea Mișcării libertariene, cât și ca un gest de compasiune pentru familia lui Ulbricht. „Tocmai am sunat-o pe mama lui Ross William Ulbricht pentru a o anunța că, în onoarea ei și a Mișcării libertariene, care m-a sprijinit atât de puternic, am avut plăcerea de a semna o grațiere completă și necondiționată a fiului ei, Ross”, a declarat fostul lider american.

Trump a criticat vehement sentința primită de Ulbricht, considerând-o „ridicolă” și disproporționată față de infracțiunile de care acesta a fost acuzat. De asemenea, el a acuzat oficialii din sistemul judiciar care au contribuit la condamnarea lui Ulbricht, calificându-i drept „gunoaie” și afirmând că aceștia fac parte dintr-un sistem care a fost utilizat împotriva sa în timpul mandatului său prezidențial.

I just called the mother of Ross William Ulbright to let her know that in honor of her and the Libertarian Movement, which supported me so strongly, it was my pleasure to have just signed a full and unconditional pardon of her son, Ross. The scum that worked to convict him were…