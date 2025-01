Trump, găsit vinovat în cazul Stormy Daniels, cere Curții de Apel din New York clasarea dosarului

Citește și: Fostul avocat al lui Trump, găsit vinovat de obstrucționarea justiției

Avocații lui Donald Trump, președintele ales al SUA, au cerut marți Curții de Apel din New York să anuleze condamnarea acestuia în numele imunității prezidențiale, știut fiind faptul că Trump caută prin toate mijloacele să împiedice pronunțarea sentinței în cazul Stormy Daniels înaintea învestirii sale la 20 ianuarie, potrivit Reuters.



Astfel, primul președinte din istoria Statelor Unite care a fost condamnat pentru o infracțiune penală, Donald Trump, urmează să-și afle sentința vineri. Acesta a fost găsit vinovat în luna mai de jurații unui tribunal din Manhattan în 34 de capete de acuzare pentru plata unei mite de 130.000 de dolari destinați să cumpere tăcerea vedetei porno Stormy Daniels în timpul campaniei electorale din 2016.



Judecătorul Juan Merchan a declarat luni că nu intenționează să-l condamne pe Donald Trump la o pedeapsă cu închisoarea cu executare din cauza iminentei sale reveniri la Casa Albă, dar a respins cererea avocaților președintelui ales de a obține amânarea pronunțării sentinței - ceea ce ar echivala cu o îngropare a dosarului - aceștia neaducând niciun element nou în sprijinul cererii lor.



În ultimul recurs, avocații se adresaseră Curții de Apel din New York, cerând pur și simplu anularea condamnării lui Donald Trump cu argumentul că acest dosar ar perturba învestirea sa și ar încălca imunitatea prezidențială, pe care Curtea Supremă a Statelor Unite a interpretat-o recent într-o manieră destul de largă.



”Încălcările imunității prezidențiale nu pot fi ignorate în profitul unei condamnări grăbite înaintea învestiturii”, au scris ei într-un document depus la tribunal.



Juan Merchan a respins acest argument în trecut, subliniind că darea de mită nu este un act oficial și că Donald Trump poate fi deci urmărit penal cu titlu personal. Magistratul a estimat de asemenea că anularea verdictului juriului ar constitui o încălcare gravă a statului de drept.



Curtea de Apel din New York nu a precizat când își va anunța decizia, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News