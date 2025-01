Funeraliile fostului preşedinte Jimmy Carter în imagini. Trump, Biden, Obama, Harris, prezenți - FOTO / VIDEO

Preşedintele american în exerciţiu Joe Biden, preşedintele ales Donald Trump, vicepreşedinta Kamala Harris şi toţi foştii preşedinţi ai SUA în viaţă au venit joi la Catedrala Naţională din Washington pentru a lua parte la funeraliile fostului preşedinte Jimmy Carter (1977-1981), decedat pe 29 decembrie la vârsta de 100 de ani, relatează agenţiile Reuters şi EFE.



Alături de sute de participanţi, la liturghie au sosit foştii preşedinţi Barack Obama (2009-2017), Bill Clinton (1993-2001) şi George W. Bush (2001-2009), de asemenea viitoarea primă doamnă a SUA, Melania Trump, la fel şi fostele prime doamne Hillary Clinton şi Laura Bush, în timp ce Michelle Obama a lipsit.



Foto: Agerpres

Foştii preşedinţi s-au aşezat împreună pe o bancă din rândul doi, în spatele lui Biden, a actualei prime doamne Jill Biden şi a vicepreşedintei Harris, însoţită de soţul său, Douglas Emhoff.



Printre oficialii prezenţi la funeralii au fost observaţi premierul canadian demisionar Justin Trudeau şi secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care l-a cunoscut personal pe Carter în timpul activităţilor internaţionale ale acestuia în sprijinul păcii după ce a părăsit Casa Albă.

Foto: Agerpres

Sicriul lui Carter, învelit în drapelul SUA, a fost urcat pe treptele de piatră ale Catedralei Naţionale din Washington de către o gardă militară de onoare, după ce a fost depus timp de două zile în Rotonda Capitoliului, unde zeci de mii de americani au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu.



Foto: Agerpres

Preşedintele democrat Joe Biden urmează să rostească elogiul de adio. După slujba de la Catedrala Naţională din Washington, Carter va fi adus înapoi în statul Georgia, unde au început în urmă cu şase zile în oraşul său natal Plains ceremoniile funerare. Funeralii private vor avea loc acolo la o biserică baptistă şi Jimmy Carter va fi înmormântat alături de soţia sa, Rosalynn Carter, decedată în 2023 la vârsta de 96 de ani.



Foto: Agerpres

Jimmy Carter, un democrat, a devenit preşedinte în ianuarie 1977, după ce l-a învins pe fostul preşedinte republican Gerald Ford la alegerile din 1976. Preşedinţia sa de un singur mandat a fost marcată de acordurile de la Camp David din 1978 între Israel şi Egipt. El şi-a dedicat apoi lunga carieră post-prezidenţială activităţilor umanitare, pentru care a fost distins cu Premiul Nobel pentru Pace în 2002, conform Agerpres.

