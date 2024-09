Trump arată spre Joe Biden și Kamala Harris, după noua tentativă de asasinat asupra sa

Citește și: Presa americană l-a identificat pe suspectul în recenta tentativă de asasinat asupra lui Trump

Donald Trump, fostul președinte al SUA și actual candidat republican la Casa Albă, a dat vina pe atacurile venite din partea președintelui Joe Biden și a opozantei democrate, vicepreședinta Kamala Harris, pentru presupusa tentativă de asasinat care l-a vizat și în care suspectul a fost arestat fără să fi deschis focul, transmite marți AFP.



Campania electorală americană continuă sub semnul violenței, la doar două luni după o primă tentativă de asasinat care l-a vizat pe candidatul republican la alegerile prezidențiale din 5 noiembrie.



Suspectul ”a aderat la discursul lui Biden și Harris și a acționat în consecință”, a declarat Donald Trump pentru Fox News, repetând acuzațiile pe care le exprimase deja după tentativa de asasinat din 13 iulie, din care a scăpat cu viață.



”Din cauza acestui discurs al stângii comuniste, gloanțele zboară și situația se va înrăutăți”, a acuzat Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social.



”Întotdeauna am condamnat violența politică. O voi condamna mereu”, a reacționat președintele Joe Biden, cerând ca disputele dintre americani să fie rezolvate ”pașnic la urne, nu sub amenințarea unei arme”.



Duminică, în timp ce Donald Trump juca golf la West Palm Beach, Florida, un bărbat suspect a fost depistat de un agent al Secret Service, care a observat că era înarmat.



”Suspectul, care nu îl avea în vizor pe fostul președinte, a luat-o la fugă. Nu a tras”, a dat asigurări luni directorul interimar al acestui serviciu responsabil cu protecția personalităților politice americane de rang înalt, Ronald Rowe.



Potrivit concluziilor la care s-a ajuns după urmărirea poziției geografice a telefonului mobil păstrată în memorie, bărbatul ar fi petrecut aproape 12 ore în zona clubului de golf al lui Donald Trump, înainte de a fi depistat.



Prezentat luni în fața unui judecător, Ryan Wesley Routh, un american proucrainean în vârstă de 58 de ani, a fost acuzat de deținere ilegală a unei arme ca urmare a cazierului său și a faptului că se afla în posesia unei arme cu un număr de serie șters, pentru care este pasibil de pedepse maxime de 15 ani, respectiv cinci ani de închisoare.



Acest bărbat pe care AFP l-a intervievat în 2022 la Kiev, unde a mers să își exprime sprijinul pentru poporul ucrainean, ar urma să facă obiectul unor alte urmăriri penale.



Viitoarea sa apariție în fața justiției, privind menținerea sa în detenție, a fost stabilită pentru data de 23 septembrie, iar punerea sa oficială sub acuzare va avea loc o săptămână mai târziu.

Citește și: Melania Trump pune sub semnul întrebării răspunsul autorităților la tentativa de asasinat asupra soțului său

Biden vrea ”mai mult sprijin” pentru Serviciile Secrete

Președintele Joe Biden a cerut luni ”mai mult sprijin” pentru Secret Service, despre care a spus că are nevoie de ”mai mult personal”, și a solicitat Congresului să elibereze resurse suplimentare.



”Cea mai mare prioritate este să avem răspunsuri pentru a înțelege modul în care președintele Trump a putut să fie ținta mai multor tentative de asasinat”, a comentat pe X președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, un aliat apropiat al miliardarului american.



Joe Biden și Donald Trump au avut o conversație telefonică luni, potrivit Casei Albe și echipei de campanie a candidatului republican.



Deși un fost președinte american nu mai beneficiază de același nivel de protecție ca în perioada în care se afla în funcție, Secret Service și-a consolidat - la instrucțiunile președintelui Biden - dispozitivul din jurul lui Donald Trump, precum și al Kamalei Harris, după prima tentativă de asasinat din 13 iulie, potrivit directorului său.



Conform rechizitoriului, a fost găsită o pușcă cu lunetă, de tip SKS, precum și două rucsacuri și echipamente de înregistrare video.



Acest incident a avut loc în timp ce, în aceeași zi, noi amenințări cu bombă au zguduit Springfield. Acest orășel din Ohio se află în centrul zvonurilor nefondate lansate pe rețelele de socializare și răspândite de republicani conform cărora imigranții haitieni fură pisici, câini și alte animale de companie pentru a le mânca. Aceasta reprezintă un alt semn al atmosferei politice și sociale extrem de tensionate în care se desfășoară campania electorală americană.



Cu șapte săptămâni înainte de vot, asistăm deja la o campania electorală fără precedent în istoria Statelor Unite, marcată în special de tentativa de asasinare a lui Donald Trump, abandonarea cursei de către președintele Joe Biden și anunțarea candidaturii vicepreședintei Kamala Harris.



Luni, Donald Trump a făcut campanie în Florida, în timp ce Kamala Harris s-a întâlnit la Washington cu liderii Teamsters, un puternic sindicat din domeniul transportului rutier.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News