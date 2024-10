Tranzitul lui Marte în Leu și cele patru zodii afectate. Daniela Simulescu: Va lăsa efecte pe termen lung

”Vorbim despre Marte în Leu, despre tranzitul acestei planete în acest semn. De obicei, Marte se cam întoarce la doi ani acolo unde a mai fost. Doar că de data aceasta, Marte va și retrograda. Marte intră în Leu pe data de 4 noiembrie și va ieși pe data de 17 iunie 2025, țineți-vă bine. Asta și pentru că se va reîntoarce în Rac atunci când va retrograda.

Vreau să vă prezint acest tranzit pentru a vedea cu ce ne vom confrunta la nivel mondial în perioada următoare. Uitându-mă pe aspecte, pe detalii, făcând o analiză a tranzitului, au apărut câteva elemente surpriză.

Marte este cel care îl reprezintă pe Aris în mitologie, zeul războiului, al luptei. Tot ce ține de ambiție, de furie, de curaj, de încredere, de pasiune. Intră în semnul Leului. Cine este arhetipul Leului? Este cel la care vă gândiți în mijlocul verii: orice plantă, orice chestie de pe pământul acesta, mai mică, mai mare, mai strâmbă, tot primește căldură și lumină de la soare. Arhetipul Leului este cel al vitalității, al vieții, al expunerii, al exprimării de sine, al curajului, al îndrăznelii, al iubirii. Toată zona aceasta, pentru că arhetipului Leului spune că: Dacă tu nu vezi valoarea mea e pentru că nu ai tu ochelari, nu pentru că am eu o problemă.

Marte, care reprezintă o armă, din punctul meu de vedere, sau soldatul din noi, trece în acest arhetip. Să știți că Leul este foarte curajos, vrea să câștige, este foarte competitiv, foarte demonstrativ și nu se lasă până nu câștigă și îi motivează foarte mult pe cei din jurul său.

Aș putea spune că pentru Marte în Leu, lumea este o scenă. Oamenii cu Marte în Leu sunt făcuți să fie expuși, să iasă în față, în orice domeniu.

Dacă vă gândiți la o armată cu 12 soldați, ne-am gândi că Marte în Berbec este cel care vrea să conducă armata să o ducă mai departe. Nu, Marte în Berbec se gândește pentru el și se duce să lupte. Marte în Leu face un pas înainte și vrea să îi conducă pe toți. Vrea ca toți să îl urmeze, să îl asculte, să-i motiveze, să îi încurajeze și atunci când le este frică să îi facă să se arunce în foc pentru țară”, a explicat Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens.

Simulescu: Atâta așteaptă, aplauze și să fie băgat în seamă

”Marte în Leu are și o resursă, și o vulnerabilitate. Marte în Leu este foarte motivat, este foarte curajos, încrezător. Dar ca vulnerabilitate, orgoliul este foarte puternic. Este în stare să calce pe orice și orice, doar pentru câștigul personal. Personalitatea aceasta puternică este, la o persoană cu Marte în Leu, când intră în cameră simți o aură. Cu Marte în Leu suntem dramatici, suntem artiști, suntem foarte creativi, avem tot timpul o coroană pe cap, suntem regali.

Fiind într-un semn de foc, Marte se simte foarte bine. Atâta așteaptă, aplauze și să fie băgat în seamă. Cum spuneam, are și darul acesta de a ne ajuta să facem un pas înainte, să ne luptăm pentru drepturile noastre, pentru ceea ce ne dorim, însă în același timp Marte în Leu, câteodată, nu ține cont și de alții”, a mai spus Daniela Simulescu.

Cât privește efectiv tranzitul lui Marte în Leu, astrologul a transmis pe scurt care sunt ”bornele” acestuia până în luna iunie, când va ieși din Leu.

”Marte intră în Leu pe 4 noiembrie, pe 7 decembrie își începe retrogradarea în acest semn, pe 6 ianuarie, Marte retrograd se duce în rac, până pe 24 februarie Marte devine direct în Rac, pe 18 martie, Marte se duce din nou în Leu și va ieși din Leu pe 17 iunie”, a mai spus Daniela Simulescu, subliniind că aceste evenimente vor fi reluate în momentul în care își va începe retrogradarea.

Pregătiți popcornul, urmează spectacolul

”Atunci când am vrut să văd cum oamenii importanți, cu Marte în Leu, de exemplu, cum se comportă, ce au adus umanității, cum au schimbat lumea, am rămas uimită. (...) Pentru că urmează alegeri, m-am uitat doar la ce este în exterior, pentru că urmează adevărate competiții, și ce credeți? Donald Trump, Kamala Harris au Marte în Leu, amândoi, Netanyahu, Zelenski, toți aceștia au Marte în Leu. Până în iunie, la anul, se vor duce niște competiții de nu aveți habar. Am putea spune pâine și circ. Noi stăm pe margine și privim ca și cum ne-am uita la un film și am mânca popcorn. Ei bine, nu. Această retrogradare a lui Marte în Leu nu este doar ca un film, ci va lăsa efecte pe termen lung în viețile tuturor. Ce se întâmplă acum, nu e doar acum. Cel puțin pentru doi ani, până la următoarea întoarcere a lui Marte în Leu”, a mai spus Daniela Simulescu.

”Acest tranzit, în cele două perioade, între 4 noiembrie și 7 decembrie, respectiv 18 aprilie și 17 iunie, îi va afecta foarte mult pe cei cu marcaj fix, vorbim de Taur, de Leu, de Scorpion și de Vărsător. Vă veți confrunta cu o nerăbdare uimitoare, cu nevoia de a câștiga, cu nevoia de a întrece pe toată lumea. Și voi și alții, să știți că Marte în Leu, această perioadă care urmează, fie cu Marte direct, fie cu Marte retrograd este foarte bună să ne dăm seama ce ne motivează cu adevărat, care ne sunt pasiunile, ce ne dorim în viață, pe plan personal, dar și pe plan profesional”, a mai spus astrologul Daniela Simulescu.

