Transportul gazelor naturale ruseşti pe teritoriul Ucrainei a fost oprit

Ucraina a oprit miercuri, la ora 05:00 GMT, transportul gazelor naturale ruseşti pe teritoriul său, după ce Acordul de interacţiune dintre GTSOU şi Gazprom a expirat. Anunțul a fost făcut de operatorul de gaze ucrainean, transmite Agerpres, citând EFE.



"La 1 ianuarie 2025, ora 07:00, a expirat Acordul de interacţiune dintre GTSOU şi Gazprom pentru punctele de interconectare fizică dintre sistemele de transport al gazelor din Ucraina şi Rusia, în vigoare din 30 ianuarie 2019", indică un comunicat al operatorului ucrainean.



"În consecinţă, transportul gazelor naturale de la punctul de intrare Sudzha de la graniţa de est a Ucrainei până la punctele de ieşire de la graniţele de vest şi sud a încetat. Operatorul GTS din Ucraina şi-a informat partenerii internaţionali în conformitate cu procedura stabilită", se mai spune în comunicat.

Ministrul Energiei din Ucraina: Acesta este un eveniment istoric





"Am oprit tranzitul gazului rusesc. Acesta este un eveniment istoric", a declarat ministrul Energiei, Gherman Galuşcenko, citat de Reuters.



La rândul său, Gazprom a transmis că, "din cauza refuzului repetat şi clar exprimat al părţii ucrainene de a reînnoi aceste acorduri, Gazprom a fost privat de capacitatea tehnică şi legală de a livra gaz via teritoriul Ucrainei de la 1 ianuarie 2025".



"Cu începere de la ora.08.00 a Moscovei, livrarea de gaz rusesc pentru transportul via teritoriul Ucrainei nu se mai realizează", adaugă Gazprom.

