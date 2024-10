The King Faisal Specialist Hospital and Research Centre sau KFSH&RC, sponsor principal la Global Health Exhibition 2024

The King Faisal Specialist Hospital and Research Centre sau KFSH&RC va participa în calitate de sponsor principal la Global Health Exhibition 2024, desfășurată la Riad în perioada 21-23 octombrie.

Spitalul KFSHRC va prezenta cele mai recente inovații și soluții în domeniul sănătății, arătând impactul acestora asupra îmbunătățirii rezultatelor asistenței medicale, experienței pacientului și eficienței procesului medical. Acestea includ chirurgia cardiacă robotică, transplantul de organe, producția de celule CAR-T, analiza farmacogenomică, centrul de comandă a capacității și realizările în utilizarea realității virtuale în educația medicală.

Participarea KFSHRC se pliază pe angajamentul său de a explora tendințele moderne, de a anticipa viitorul asistenței medicale și de a-și consolida poziția de lider inovator în asistența medicală globală. Vizitatorii pavilionului vor afla despre realizările KFSHRC, inclusiv realizarea primului transplant de inimă complet robotizat din lume și conducerea producției locale de celule CAR-T, ceea ce marchează o îmbunătățire semnificativă a asistenței medicale specializate în Regatul Arabiei Saudite și reduce costurile.

Pavilionul va prezenta, de asemenea, cele mai recente inovații ale spitalului, inclusiv lansarea Unității Mobile pentru AVC, care vizează accelerarea tratamentului pacienților cu AVC, reducerea dizabilităților și scăderea ratei mortalității. În plus, KFSHRC își va prezenta serviciul de analiză farmacogenomică, o abordare medicală modernă care oferă în mod automat compatibilitatea medicamentelor cu ADN-ul pacientului (codul genetic) pentru a prezice eficacitatea medicamentelor.

Este de remarcat faptul că KFSHRC s-a clasat pe primul loc în Orientul Mijlociu și Africa și pe locul 20 la nivel global în lista celor mai bune 250 de centre medicale academice din lume pentru al doilea an consecutiv. Spitalul este recunoscut ca cel mai valoros brand de asistență medicală din Regatul Arabiei Saudite și Orientul Mijlociu, conform clasamentului Brand Finance din 2024. În plus, în același an, a fost clasat printre cele mai bune 250 de spitale din lume și inclus în lista celor mai bune spitale inteligente din lume pentru 2025 de revista Newsweek America.

