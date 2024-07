Tentativa de asasinare a lui Trump pune pe pauză jocurile politice de înlocuire a lui Biden / Se retrag panouri electorale

„Cred că s-a terminat”, a spus un aliat al lui Biden. „Îți pierzi tot avântul”, mai declară acesta, potrivit NBC News.

Înainte ca focurile de armă să fie trase la eveniment — rănindu-l pe Trump, ucigând un participant și rănind un altul —, Biden se afla într-o campanie electorală de gestionare a efectelor crizei după dezbaterea prezidențială dezastruoasă din 27 iunie. În încercarea de a calma solicitările de a se retrage din cursa pentru nominalizarea democrată, Biden a ținut conferințe telefonice cu grupuri de democrați din Camera Reprezentanților sâmbătă, menite să liniștească preocupările. În schimb, mulți oficiali aleși au rămas neimpresionați.

„Aveau o zi foarte proastă din punct de vedere politic, iar apoi a avut loc acest eveniment supernova. Acum, totul este înghețat”, a spus un strateg democrat cu experiență în multiple campanii prezidențiale, potrivit aceleiași surse. „Dacă ești un susținător al ideii Cum îi spunem seniorului că e timpul să plece (How do we tell the old man it’s time to go)? — este foarte greu să ai acea conversație în public. Acest eveniment blochează orice încercare”, a mai spus acesta.

În loc să aștepte mai multe apeluri din partea Congresului care îi cereau să se retragă, Biden a apărut la televizor, adresându-se națiunii într-un discurs în direct în care a condamnat violența.

„Nu există loc în America pentru acest tip de violență; este bolnav, este bolnav”, a spus Biden. Și apoi, revenind la una dintre temele fundamentale de când a candidat pentru prima dată în 2019, a spus: „Este unul dintre motivele pentru care trebuie să unim această țară”.

