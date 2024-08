Taiwanul sprijină producerea unui serial TV despre o invazie chineză pe teritoriul său

În urma unei blocade militare, panica și haosul lovesc o insulă asediată: locuitorii se grăbesc să retragă bani, cetățenii străini se grăbesc să fie evacuați, revoltele izbucnesc în închisori, iar rețelele de televiziune sunt hackuite pentru a difuza propaganda inamicului.

Aceste scene fictive au stârnit emoție și imaginație în Taiwan cu privire la cum ar putea arăta o invazie chineză iminentă, de la lansarea lor luna trecută într-un trailer pentru "Zero Day", un viitor serial de televiziune taiwanez.

Emisiunea în 10 părți este prima din Taiwan care dramatizează o posibilă invazie a Armatei Populare de Eliberare (APL) a Chinei. Această amenințare planează asupra insulei autonome de zeci de ani, dar acum ia amploare pe măsură ce o Chină mai puternică și mai agresivă, condusă de Partidul Comunist, își arată tot mai mult puterea militară, ducând tensiunile la noi cote.

Trailerul de 17 minute a ajuns aproape de inima celor din Taiwan, făcând titluri în presa locală și adunând peste un milion de vizualizări pe YouTube.

"Ca tânără de 21 de ani, aproape am izbucnit în lacrimi când am văzut-o. Fiecare scenă din cele 17 minute a fost atât de reală pentru noi. Poate că într-o zi, în viitor, aceste scenarii vor deveni realitatea din jurul nostru", a spus o utilizatoare într-un comentariu de top cu mai mult de o mie de like-uri.

Dar emisiunea a atras și critici, inclusiv din partea politicienilor din opoziție, care au spus că a creat panică și a exagerat criza.

"Este timpul să ne uităm cu atenție la această cutie a Pandorei"

Spectrul războiului nu este o noutate pentru Taiwan, o democrație care trăiește în umbra Chinei autoritare, cea din urmă considerând insula drept propriul său teritoriu. China a promis să cucerească insula prin forță, dacă este necesar.

Mulți dintre cei 23 de milioane de locuitori ai Taiwanului s-au obișnuit cu amenințările militare ale Beijingului, chiar dacă acestea au devenit mai regulate și mai proeminente sub conducerea lui Xi Jinping, liderul puternic al Chinei.

Însă Hsin-mei Cheng, showrunner-ul emisiunii "Zero Day", se teme că cetățenii taiwanezi au devenit "prea amorțiți" la pericolul unui conflict iminent.

"Sincer, fiecare are propriile temeri și imaginații cu privire la război, dar în viața noastră de zi cu zi, mulți îl evită sau chiar se prefac că nu există", a declarat jurnalista devenită scenaristă pentru CNN.

"Dar, pe măsură ce criza se profilează tot mai mult în ultimii doi ani, cred că este timpul să ne uităm cu atenție la ea și să deschidem această cutie a Pandorei", a spus ea.

O premieră în Taiwan

la sfârșitul anului 2022, la mai mult de jumătate de an după invazia Rusiei în Ucraina și la câteva luni după ce vizita la Taipei a fostului președinte al Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, a determinat o demonstrație masivă de forță din partea Beijingului, Cheng a decis să transforme amenințările Chinei la adresa Taiwanului într-o dramă TV.

A fost un proiect fără precedent într-o industrie care a evitat în mod tradițional subiectele politice sensibile, a spus Cheng, dar nu a dus lipsă de parteneri care să gândească la fel pe parcurs.

Robert Tsao, un magnat al cipurilor și unul dintre cei mai bogați oameni din Taiwan, a devenit primul investitor major al serialului. Miliardarul din tech, care a fondat prima companie de semiconductoare din Taiwan, UMC, a avertizat anterior cu privire la amenințarea Chinei și a donat zeci de milioane de dolari pentru a ajuta Taiwanul să își consolideze apărarea.

De asemenea, Cheng a reunit o echipă de 10 regizori, fiecare responsabil pentru un episod din "Zero Day" care spune o poveste independentă. Principalul ei criteriu pentru alegerea echipei: să nu se teamă că producția o să fie interzisă de China.

Vasta piață chineză de 1,4 miliarde de oameni a fost mult timp o atracție pentru actorii și regizorii din Taiwan. Cu toate acestea, pe măsură ce tensiunile cresc peste strâmtoare, artiștii taiwanezi se confruntă din ce în ce mai mult cu o alegere între a se alătura vocal liniei politice a Beijingului sau a fi blocați de pe piața sa profitabilă.

"Existența acestui serial arată că sunt investitori și talente care sunt dispuși să reziste agresiunii Chinei. Dovedim că există o piață pentru ei", a declarat Lo Ging-zim, care a regizat trailerul serialului și unul dintre episoade.

"Suntem cu toții îngrijorați cu privire la prezentul și viitorul Taiwanului și sperăm să contribuim cu ceea ce putem, cu propriile noastre abilități, la conștientizare", a spus Lo Ging-zim.

Guvernul Taiwanului și armata sa au sprijinit, de asemenea, serialul

Guvernul Taiwanului și armata sa au sprijinit, de asemenea, serialul.

Biroul prezidențial a permis serialului să filmeze în incinta sa, inclusiv într-o sală în care președintele ține discursuri. Și cu aprobarea armatei, echipa de producție a filmat scene la bordul unei nave de război în timpul exercițiilor de rutină.

Nu a fost ușor să convină autoritățile.

"La început a fost nevoie de multă comunicare și persuasiune", a spus Cheng. Dar oficialii au înțeles importanța problemei în cauză și puterea filmelor și a emisiunilor TV în modelarea percepției publice, a adăugat ea. "În cele din urmă, au decis că ar putea fi un lucru bun dacă cineva ar face un serial TV pe această temă", a continuat aceasta.

Spectacolul a primit finanțare și din partea Ministerului Culturii din Taiwan. Însă Lo, regizorul, a subliniat că aceasta face parte dintr-un program mai amplu de sprijinire a industriilor cinematografice și de TV din insulă.

Nici finanțarea, nici accesul la filmare nu dau guvernului dreptul de a interveni în producție, a declarat Lo, adăugând că "nici un cuvânt din scenariu nu a fost modificat de guvern".

"Acesta nu este un videoclip de propagandă politică sau un film patriotic", a spus el.

Acest nivel de libertate artistică și politică ar fi imposibil în China continentală și chiar în orașul Hong Kong, care s-a mândrit cândva cu o industrie cinematografică relativ liberă și sinceră, dar care a fost îmblânzită în ultimii ani ca parte a unei represiuni mai ample.

Unii artiști din Hong Kong s-au mutat de atunci în Taiwan, inclusiv Chapman To, care joacă în "Zero Day". Un susținător vocal al mișcării pro-democrație din Hong Kong, To a devenit cetățean taiwanez în 2022.

Filmările pentru "Zero Day", care au început în martie, se preconizează că se vor încheia până la sfârșitul lunii noiembrie, iar difuzarea show-ului în Taiwan este planificată pentru anul viitor.

Echipa de producție este, de asemenea, în contact cu serviciile de streaming, inclusiv Netflix, pentru o potențială lansare internațională, deși discuțiile sunt încă în stadiu incipient, a declarat Lo, conform CNN.

