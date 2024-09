SUA importă tot mai mult din Europa: O navă încărcată cu grâu din Franța se îndreaptă spre New York, pe fondul scăderii producției americane

O navă încărcată cu grâu din Franţa se îndreaptă spre New York, în pofida recoltei dezastruoase de grâu a Franţei din acest an, un semn că producătorii americani de făină vor continua să apeleze la furnizorii europeni de grâu, după mai mulţi ani de scădere a producţiei interne.



Potrivit datelor furnizate de autoritatea portuară din Rouen, nava Patagonia a plecat spre SUA la finele lunii august, încărcată cu aproape 27.000 de tone de grâu din Franţa. Marfa este aşteptată să fie descărcată la Albany, New York, unde firma Ardent Mills are o facilitate de procesare amplasată pe malul râului Hudson.



Această livrare duce la cel puţin 53.000 de tone cantităţile de grâu european care au ajuns în SUA de la debutul sezonului curent, la 1 iulie 2024, potrivit datelor preliminare ale Comisiei Europene.

În condiţiile în care suprafeţele însămânţate cu grâu în Statele Unite ale Americii se menţin la cel mai redus nivel din ultimul secol, a devenit mai ieftin pentru producătorii de făină din locuri precum New York sau Florida să cumpere grâu din Europa în loc să îl transporte din Kansas.



Această livrare intervine pe un fundal în care Franţa, cel mai mare producător de grâu din Uniune Europeană, strânge una din cele mai mici recolte din ultimii 40 de ani. Cel mai probabil, vânzarea către firma Ardent Mills a fost făcută în urmă cu câteva luni, când grâul francez se tranzacţiona la un preţ inferior celui american.



Producătorii americani de făină au recurs la importuri din Europa şi în sezonul trecut, aducând grâu chiar din ţări precum Polonia. Datele oficiale arată că, în sezonul care s-a încheiat, Uniunea Europeană a exportat aproximativ 474.000 de tone de grâu moale către Statele Unite ale Americii, cel mai ridicat nivel de după 2001, potrivit datelor Comisiei Europene, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News