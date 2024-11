Știați că? Trump a reușit în „cele mai echilibrate alegeri din istoria SUA” ceva ce America nu mai văzuse de 36 de ani

Victoria republicanului a fost zdrobitoare. În ciuda faptului că mulți experți se așteptau la „cel mai echilibrat scrutin din istoria SUA”, Trump a obținut o victorie en fanfare.

După ce a fost declarat câștigător și în Arizona, Trump a atins 312 electori în Colegiu. Era necesar pentru a fi ales președinte de 270 de electori în Colegiul Electoral.

Ca o comparație, în 2016 când a învins-o pe Hillary Clinton, Trump obținuse 306 electori iar democratul Joe Biden l-a învins pe Trump în 2020 tot cu 306 electori.

Trump a câștigat practic absolut toate statele cheie, așa-numitele state swing.

Trump a reușit în „cele mai echilibrate alegeri din istoria SUA” ceva ce America nu mai văzuse de 36 de ani

Așadar, „cele mai echilibrate alegeri din istoria SUA”, au fost de fapt o victorie zdrobitoare a lui Trump împotriva democratei Kamala Harris.

Iar dacă ne uităm în istorie, statistica ne arată că America nu mai văzuse o victorie atât de mare la prezidențiale a unui republican în fața unui democrat de 36 de ani.

Ultima dată se întâmpla în 1988 când republicanul George H. W. Bush (tatăl) îl învingea pe democratul Michael Dukakis, neverosimil, 426 de voturi în Colegiul Electoral la doar 111.

George H. W. Bush a avut însă un singur mandat.

George H.W. Bush, cel de-al 41-lea președinte al Statelor Unite, a servit un singur mandat (1989–1993) din mai multe motive interconectate, principalele fiind contextul economic dificil și schimbările geopolitice care au afectat prioritățile publicului american.

La începutul anilor 1990, SUA s-a confruntat cu o recesiune economică care a dus la creșterea șomajului și scăderea încrederii în economie. Bush a fost criticat pentru că nu a reușit să abordeze eficient problemele economice ale americanilor obișnuiți. Sloganul „Economia, prostule!” al campaniei lui Bill Clinton, contracandidatul său, a subliniat nemulțumirile populației și a atras atenția asupra lipsei de inițiative clare pentru a îmbunătăți situația economică.

În timpul campaniei din 1988, Bush a promis „fără noi taxe” („Read my lips: no new taxes”), însă ulterior a acceptat o creștere a taxelor pentru a reduce deficitul bugetar. Această decizie a fost văzută ca o trădare a promisiunii sale și a alienat o parte semnificativă a bazei sale republicane conservatoare, afectându-i sprijinul politic.

Pe plan extern Bush a avut succese importante, cel mai notabil fiind războiul din Golf.

După ce a pierdut alegerile în fața lui Bill Clinton, care a câștigat și al doilea mandat, la putere a ajuns fiul primului președinte Bush: George W. Bush, care a servit două mandate

