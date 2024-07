Un spital de copii și un azil de vârstnici, evacuate în Patras, Grecia, din cauza unui incendiu de vegetație - Foto

Acest fapt a fost cauzat de izbucnirea unui incendiu de vegetaţie alimentat de vântul puternic, conform Agerpres, care citează autoritățile elene.

În contextul în care mai multe regiuni din Grecia se aflau în alertă maximă, privind un risc major de incendii, echipe suplimentare de pompieri au fost trimise la către orașul de 170.000 de locuitori, Patras, totodată un important port din Peloponez (sud), conform agenţiei elene de presă ANA. În total, 80 de pompieri au fost trimişi la faţa locului, alături de 25 de autospeciale, dar şi 10 aeronave pentru stingerea incendiilor.



Locuitorii din trei cartiere ale oraşului Patras au primit pe telefoane o alertă prin care li se cerea să evacueze imobilele şi să se îndrepte spre centrul oraşului, a transmis Apărarea Civilă din Grecia pe reţeaua socială X. Cu puţin timp înainte, un spital de pediatrie a fost evacuat, pacienţii fiind transportaţi la o altă unitate din Patras. De asemenea, au fost evacuate un azil de bătrâni şi un centru medical.

