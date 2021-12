Solstițiul de iarnă, 21 decembrie 2021. Astrologul Daniela Simulescu anunță ce urmează

Marţi, 21 decembrie, are loc solstiţiul de iarnă.

Pe 21 decembrie are loc solstiţiul de iarnă. Iar Daniela Simulescu, astrologul DC News şi Astrosens.ro vă va oferi informaţiile despre influenţa pe care o are acest fenomen astronomic asupra fiecărei zodii în parte.

Emisiunea Danielei Simulescu va fi difuzată marţi, 21 decembrie 2021, începând cu ora 10.00, pe DCNews.ro, precum şi pe plaformele Facebook şi YouTube.

Rămâneţi alături de noi!

VIDEO:

Despre solstiţiul de iarnă:

Solstițiul de iarnă sau solstițiul hibernal, cunoscut și sub denumirea de mijlocul iernii, corespunde momentului în care poziția Soarelui pe cer este la cea mai mare distanță unghiulară negativă față de ecuatorul ceresc. Acest fenomen astronomic are loc de două ori pe an, câte odată în fiecare emisferă (nordică și sudică). Pentru emisfera respectivă, solstițiul de iarnă este ziua cu cea mai scurtă perioadă de lumină și cea mai lungă noapte a anului, când Soarele se află la cea mai mică înălțime zilnică maximă pe cer, spune Wikipedia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News