Schimbare pe piața muncii din Germania, de la 1 iunie, pentru străini. Are nevoie de 400.000 de angajați tineri și calificați: cum funcționează cardul de oportunitate

Pe piața muncii din Germania, din 1 iunie 2024, a intrat în vigoare un card care vine cu oportunități profesionale pentru muncitorii străini. Modificarea era discutată de mai mulți ani, dar problema a devenit acută în ultimii ani. Germania are nevoie de 400.000 de tineri pregătiți profesional.

Germania caută străini calificați care să se mute în țară. În acest sens, a adoptat un Card de Oportunitate, care le permite cetățenilor din afara UE să vină în Germania timp de un pentru a-și căuta un loc de muncă.

Cardul de Oportunitate permite muncitorilor străini să se mute în Germania. Ideea a fost lansată încă din 2022, dar a intrat oficial în vigoare la 1 iunie 2024. Germania vrea să-și consolideze acum piața muncii, atrăgând tineri formați profesional. Are nevoie de 400.000/an pentru a acoperi deficitul în principal din domeniile ingineriei, IT și asistență medicală. Prin acest nou permis, străinii au la disponibilitate un an pentru a-și găsi un loc de muncă în Germania.

Cardul de Oportunitate este, de fapt, o viză temporară sau un permis de muncă. Astfel, cetățenii din afara UE pot locui aici un an, timp în care au dreptul de a accepta locuri de muncă cu fracțiune de normă, cu o durată maximă de 20 de ore pe săptămână sau să facă stagii de probă de două săptămâni. Dacă deținătorul de card vrea să aibă un loc de muncă cu normă întreagă, el trebuie să aplice pentru rezidența pe termen lung, un proces care devine simplu când are o ofertă de muncă.

Tinerii care vor să profite de această modificare trebuie să aibă doi ani de formare profesională sau diplomă universitară din țara de origine, relevantă pentru domeniul ales. De asemenea, trebuie să cunoască engleza sau germana. Cei interesați trebuie să dovedească că dispun de fonduri sau de salariul dintr-un contract de muncă cu normă parțială pentru a-și acoperi perioada de ședere în Germania timp de un an - puțin peste 12.000 de euro.

Clasificarea angajaților se face pe puncte, având nevoie de șase puncte. Cei interesați pot aplica pentru Cardul de Oportunitate la consulatul german din țara lor de origine sau la biroul local de înregistrare a străinilor din Germania, arată Euronews.com.

