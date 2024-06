Rusia lui Putin salută dorința sugerată de Turcia privind BRICS

Constituit iniţial din Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud, ale căror nume au dat acronimul BRICS, grupul s-a extins în 2024 cu încă patru țări, respectiv Egipt, Emiratele Arabe Unite, Etiopia şi Iran.

Invitată de asemenea să adere la summitul BRICS desfăşurat în august 2023 în Africa de Sud, Argentina a abandonat ulterior demersul în urma opoziţiei manifestate de noul ei preşedinte, Javier Milei. Ministrul Turciei de Externe Hakan Fidan a început luni o vizită la Beijing, vizită la cel mai înalt nivel făcută de un oficial turc în China după 2012, unde a avut întâlniri cu omologul său chinez Wang Yi şi cu alţi oficiali.

Întrebat în timpul unei dezbateri la "Centrul pentru China şi Globalizare" (Center for China and Globalization) dacă China ar dori să se alăture BRICS, şeful diplomaţiei turce a răspuns: "Am dori, desigur, de ce nu ?". Totuşi, el nu a dezvoltat subiectul, adăugând însă că Turcia are de asemenea în vedere să coopereze cu membrii BRICS şi că el va participa săptămâna viitoare la o reuniune a miniştrilor de externe ai ţărilor grupului care se va desfăşura în Rusia.

Prin urmare, încă nu este clar dacă Turcia chiar va face demersuri pentru a deveni membră a BRICS, cu atât mai mult cu cât nu a spus anterior declaraţiei ministrului său de externe dorinţa de a se alătura BRICS. Această temă se va afla pe agenda următorului summit al BRICS (care se va organiza în Rusia în octombrie 2024), a spus marţi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a salutat o eventuală intenţie a Turciei de a deveni membră BRICS.

Oficialul rus a mai spus faptul că există un interes sporit din partea mai multor țări să adere la BRICS, însă este puţin probabil ca acest grup să dea curs dorinţei tuturor statelor interesate.

