România şi Bulgaria se pot alătura pe deplin spaţiului Schengen, anunță Ungaria

UPDATE: BREAKING NEWS Predoiu, conferință de presă la Budapesta după discuțiile dintre Ciolacu și Orban: România intră în Schengen terestru. Întâlnirea este un succes

România şi Bulgaria se pot alătura pe deplin spaţiului Schengen de liberă circulaţie din ianuarie 2025, a declarat vineri ministrul de Interne ungar, Sandor Pinter, care a adăugat că decizia finală va fi luată la reuniunea miniştrilor de interne ai UE din 11 decembrie, informează Reuters.



"România şi Bulgaria aparţin pe deplin spaţiului Schengen. Eliminarea controalelor la frontierele terestre interne este ultimul obstacol. Salut rezultatul pozitiv al discuţiilor informale de astăzi (vineri - n.r.), la Budapesta. Urmează decizia oficială a @EUCouncil", a reacţionat pe platforma X preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.



Miniştrii afacerilor interne din România, Bulgaria, Ungaria şi Austria se reunesc vineri, la Budapesta, pentru discuţii informale legate de data la care ar urma să aibă loc intrarea României şi Bulgariei în Schengen terestru.

România, total în Schengen, întâlnire crucială în Budapesta. Presa austriacă scrie că Guvernul Nehammer renunță la blocaj

La rândul său, preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a salutat tot pe platforma X ”evoluţia pozitivă în privinţa aderării depline la spaţiul Schengen a României şi Bulgariei” şi a menţionat că legislativul european a fost vârful de lance al acestui demers de la bun început.



”Un Schengen mai puternic înseamnă o Europă mai puternică”, a apreciat Metsola, care a adăugat că aşteaptă cu nerăbdare o decizie finală în următoarele zile.



”Cetăţenii României şi Bulgariei aparţin Schengen şi merită să beneficieze pe deplin de libertăţile Schengen. Astăzi am făcut un pas important către o decizie pozitivă a Consiliului luna viitoare” anunță și comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson.

The citizens of Romania and Bulgaria belong to Schengen and deserve to fully benefit from Schengen freedoms.

