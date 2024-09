Rezistența ucraineană din Crimeea susține că podul Kerci „își trăiește ultimele zile”. Imaginile care arată că structura se deteriorează / foto în articol

„Podul Kerci își trăiește ultimele zile”, a declarat duminică Atesh, un grup de partizani militari pro-Kiev format din ucraineni și tătari din Crimeea, într-o postare pe Telegram, scrie Newsweek.

Podul, deschis în 2018 de președintele rus Vladimir Putin, reprezintă o rută critică de aprovizionare pentru forțele ruse și este crucial pentru susținerea ofensivelor militare ale Moscovei în sudul Ucrainei.

Ucraina a lovit podul rutier și feroviar de 19 kilometri în octombrie 2022 și din nou în iulie 2023. Kievul a promis viitoare lovituri asupra structurii în timp ce încearcă să recucerească peninsula, pe care Rusia a anexat-o în 2014.

Rusia a încercat de atunci să întărească podul cu bariere subacvatice. Rapoarte recente sugerează că Moscova a redistribuit și sisteme de apărare aeriană pentru a-l proteja de atacurile ucrainene.

„Ca urmare a pagubelor suferite, elementele structurale ale podului se degradează, ducând la prăbușirea părților sale”, a spus grupul.

„Atitudinea față de starea sa devine din ce în ce mai disprețuitoare, nimeni nu-i mai acordă atenția cuvenită”, mai precizează partizanii.

Atesh a mai susținut că numărul sistemelor de apărare aeriană din Crimeea ocupată este în scădere, „ceea ce face podul și mai vulnerabil”.

Newsweek nu a putut verifica în mod independent afirmațiile și a contactat Ministerul rus al Apărării prin e-mail pentru comentarii.

În iulie, grupul de partizani a declarat că Rusia a început să-și redistribuie apărarea antiaeriană pentru a proteja Podul Kerci.

Moscova „redistribuie în mod activ instalațiile de apărare aeriană, aeronavele, radarele și toate instalațiile militare care au supraviețuit din partea de vest a Crimeei”, se spunea la acea vreme.

Crimean Wind, un canal Telegram pro-ucrainean, a declarat separat pe 28 august că Rusia a desfășurat unul dintre sistemele sale de apărare aeriană Pantsir-S1 pentru a apăra structura.

„Rusia a amplasat un sistem de rachete antiaeriene Pantsir-S1 chiar pe Podul Kerci. Acesta este vizibil pe imaginile din satelit de cel puțin o lună”, a spus Crimean Wind.

Sistemul de tunuri și rachete antiaeriene autopropulsate Pantsir-S1 din Rusia este proiectat pentru utilizare împotriva aeronavelor, rachetelor de croazieră, muniției ghidate de precizie și pentru sprijinirea altor unități de apărare aeriană împotriva loviturilor mai mari. Se crede că are o valoare de aproximativ 15 milioane de dolari.

Cel mai recent atac al Ucrainei asupra podului din iulie 2023 a afectat calea ferată, contrar afirmațiilor rusești de la acea vreme, potrivit cărora atacul a afectat doar șoseaua, au dezvăluit fotografiile din satelit obținute de Newsweek.

De asemenea, un purtător de cuvânt al Direcției Principale de Informații (HUR) a Ucrainei a declarat în aprilie că o nouă lovitură asupra podului este „inevitabil”.

???????? Kerch Bridge: As a result of the damage received, the structural elements of the bridge are degrading, which leads to the crumbling of its individual parts, - ATESH pic.twitter.com/99WgC1HaYX