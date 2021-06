Record de avertizări COD ROŞU şi cele mai ridicate temperaturi minime din istorie. Mateescu, ANM, anunţuri de ultimă oră

"E o vreme a extremelor la nivel mondial, dar şi în România. Fiecare an a doborât recordurile anilor precedenţi. Într-adevăr, vorbim de alternanţe de la vreme rece şi instabilă, la 1 iunie având cea mai zi din istoria măsurătorilor meteo, la zile de caniculă. Am avut două zile consecutive cu COD ROŞU în partea de vest a ţării. Primul COD ROŞU pentru partea de vest a fost emis în 2015, în iulie. Fiecare zi a depăşit recorduri la anumiţi parametri. În această dimineaţă am înregistrat la 27 de staţii meteo recorduri pentru cele mai ridicate valori minime zilnice. Dintre acestea, la 10 staţii valorile sunt considerate lunare şi sunt cele mai ridicate valori pentru această dată de până în prezent.

Nu în ultimul rând, azi s-a mai înregistrat un record. S-a egalat numărul de avertizări COD ROŞU, 85. Cel precedent fusese în iunie 2020. Azi au fost emise 10 avertismente COD ROŞU, de tip nowcasting, pentru mai multe areale. Vorbim de averse care au depăşit 40 l/mp, grindină şi vijelii, vânt de 80-90 km/h. În total, până la această oră avem 85 de avertizări. Tot atâtea au fost în iunie 2020, în timp ce în 2019 au fost doar 51.

Fiecare lună a doborât recorduri înregistrate în anii anteriori din punct de vedere al frecvenţei fenomenelor meteo", a declarat Elena Mateescu la Antena 3.

Cum va fi vremea în prima zi din iulie

"Mâine, prima zi din luna lui cuptor, va debuta tot cu vreme instabilă. Vom observa aceleaşi condiţii de instabilitate atmosferică accentuată, averse torenţiale, intensificări de scurtă durată ale vântului, care pot lua local aspect de vijelii, izolat grindină. Precipitaţiile pot depăşi izolat 60-70 l/mp. Rămânem cu temperaturi mai ridicate doar în SV Olteniei, unde vor fi 35 de grade Celsius şi va fi disconfort termic. Şi în sud e posibil să înregistrăm această situaţie, pentru că va fi multă umezeală în aer. În restul ţării, temperaturile nu vor mai depăşi 25-26 grade Celsius", a mai spus Elena Mateescu.