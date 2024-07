Proteste violente în Venezuela după realegerea președintelui Maduro: Mii de oameni pe străzi. Armata a folosit gaze lacrimogene

Luni seară, mii de persoane au intrat în centrul orașului Caracas, unele mergând pe jos kilometri întregi din mahalalele de pe munții din jurul orașului, spre palatul prezidențial.

Protestele au izbucnit în capitala Venezuelei la o zi după ce președintele Nicolás Maduro a declarat că a câștigat.

Opoziția a contestat declarația de victorie a lui Maduro. Tot cei din opoziție califică declarația ca fiind una "frauduloasă", afirmând că Edmundo González, candidatul lor, a câștigat în mod convingător cu 73,2% din voturi.

Sondajele de opinie înainte de alegeri indicau o victorie clară a contracandidatului.

Partidele de opoziție s-au unit în jurul lui González în încercarea de a-l înlătura pe președintele Maduro după 11 ani la putere, pe fondul unei nemulțumiri generalizate cu privire la criza economică a țării.

O serie de țări occidentale și latino-americane, precum și organisme internaționale, inclusiv ONU, au solicitat autorităților venezuelene să elibereze înregistrările voturilor din secțiile de votare individuale.

Țările care au refuzat să recunoască victoria în alegeri a președintelui Maduro

Argentina este una dintre țările care au refuzat să recunoască victoria în alegeri a președintelui Maduro și, drept răspuns, Venezuela a rechemat diplomații din Buenos Aires.

Diplomați din alte șase țări latino-americane - Chile, Costa Rica, Panama, Peru, Republica Dominicană și Uruguay - au fost, de asemenea, retrași pentru ceea ce ministrul afacerilor externe, Yvan Gil, a descris pe social media drept "acțiuni și declarații intervenționiste".

Guvernul venezuelean a anunțat, de asemenea, o suspendare temporară a zborurilor aeriene comerciale spre și dinspre Venezuela cu Panama și Republica Dominicană, începând de miercuri de la ora locală 20:00.

O puternică prezență militară și polițienească, inclusiv tunuri cu apă, a fost prezentă pe străzile din Caracas

O puternică prezență militară și polițienească, inclusiv tunuri cu apă, a fost prezentă pe străzile din Caracas cu scopul de a încerca să disperseze protestatarii și să-i împiedice să se apropie de palatul prezidențial.

Mulțimile de oameni au scandat "Libertate, libertate!" și au cerut căderea guvernului.

Imaginile au arătat anvelope arzând pe autostrăzi și un număr mare de oameni pe străzi, iar poliția pe motociclete folosea arme cu gaze lacrimogene.

În unele zone, postere ale președintelui Maduro au fost smulse și arse, în timp ce anvelope, mașini și gunoaie au fost, de asemenea, incendiate.

Poliția înarmată, armata și paramilitarii de stânga care simpatizează cu guvernul s-au ciocnit cu protestatarii și au blocat multe drumuri din jurul centrului orașului.

Declarații ale protestatarilor

BBC a vorbit cu o serie de persoane care au participat la un protest într-o zonă dens populată cunoscută sub numele de La Lucha, care înseamnă „lupta”.

Paola Sarzalejo, 41 de ani, a declarat că votul a fost "teribil, fraudă. Am câștigat cu 70%, dar ne-au făcut același lucru din nou. Ne-au luat din nou alegerile. Vrem un viitor mai bun pentru tinerii noștri, pentru țara noastră”.

Tatăl ei, Miguel, 64 de ani, a fost de acord, spunând: "A pierdut alegerile, nu are niciun drept să fie acolo acum".

El a adăugat: "Vrem un viitor mai bun pentru tineri, pentru că altfel vor părăsi țara. Unul în care să poată munci bine și să câștige bine. Avem o țară bogată, iar el distruge totul. Dacă toți tinerii pleacă, în Venezuela vor rămâne doar bătrânii, doar persoanele în vârstă".

Cristobal Martinez, înfășurat într-un steag venezuelean, a declarat că el crede că alegerile au fost o "fraudă".

El a declarat că majoritatea tinerilor din La Lucha și din zonele învecinate au votat în cadrul unor alegeri care au fost deosebit de importante pentru tineri, deoarece "mulți dintre noi sunt șomeri" și "majoritatea nu studiază".

"A fost prima dată când am votat în viața mea. Am fost acolo de la șase dimineața până pe la nouă dimineața și am văzut mulți oameni mobilizându-se în stradă", a completat Martinez.

"A existat o mare nemulțumire față de guvern. Majoritatea oamenilor au participat pentru schimbare", a detaliat el.

El a declarat că, deși președintele Maduro se afla în funcție de mult timp, nu a existat "nicio schimbare" și că situația a fost "mai rea de când a murit președintele Chavez".

Cristobal Martinez a acuzat unele persoane în vârstă care simpatizau cu guvernul că trăiesc din prime sau ajutoare alimentare, în timp ce "noi vrem o schimbare, vrem locuri de muncă decente, un viitor bun pentru țara noastră".

Martinez a declarat că dorește ca "oamenii din alte țări să ne ajute... astfel încât să nu se întâmple un dezastru ca în vremurile anterioare".

Maduro a acuzat opoziția că a cerut o lovitură de stat prin contestarea rezultatelor

Maduro a acuzat opoziția că a cerut o lovitură de stat prin contestarea rezultatelor. "Nu este prima dată când ne confruntăm cu ceea ce ne confruntăm astăzi", a spus el.

"Ei (opoziția) încearcă să impună din nou în Venezuela o lovitură de stat cu caracter fascist și contrarevoluționar”, a afirmat Maduro.

Procurorul general al Venezuelei a avertizat că blocarea drumurilor sau încălcarea oricăror legi legate de tulburări ca parte a protestelor vor fi pedepsite cu toată forța legii și că 32 de persoane au fost reținute pe baza unor acuzații care variază de la distrugerea materialelor electorale la declanșarea de acte de violență.

Între timp, înalți oficiali ai administrației americane au declarat că rezultatul anunțat "nu se potrivește cu datele pe care le-am primit prin intermediul mecanismelor de numărare rapidă și al altor surse, ceea ce sugerează că rezultatul care a fost anunțat ar putea fi în contradicție cu modul în care oamenii au votat".

Aceasta a fost "principala sursă a îngrijorării noastre", au adăugat americanii.

"Acesta este motivul pentru care solicităm autorităților electorale venezuelene să facă publice datele care susțin cifrele pe care le-au anunțat public", susțin oficialii de la Washington.

Cu toate acestea, SUA nu au precizat încă ce înseamnă rezultatul pentru politica lor de sancțiuni față de Venezuela. Oficialii au subliniat că, deși au îndoieli cu privire la rezultat, președintele Maduro a convocat alegeri și a permis unui candidat al opoziției să figureze pe buletinul de vot - chiar dacă liderului opoziției i-a fost interzis să candideze.

Organizația Statelor Americane (OSA) a anunțat la sfârșitul zilei de luni că va organiza miercuri o reuniune a consiliului său permanent cu privire la rezultatele venezuelene, conform BBC.

